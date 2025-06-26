Московская компания «ТК Элеватор» отремонтирует траволаторы под Невой в Петербурге

Столичная компания «ТК Элеватор» стала подрядчиком по ремонту четырех траволаторов, которые соединяют первый выход станции метро «Спортивная» со вторым, который находится на Васильевском острове. Соответствующий документ появился на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Москвичи должны выполнить работы в тоннеле под Малой Невой до 11 декабря 2025 года. Ремонт не повлияет на режим работы станции «фиолетовой» ветки.

Известно, что оборот «ТК Элекватор» (бывшая «Тиссенкрупп Элеватор,— Ъ) за 2024 год составил около 2,3 млрд рублей. На текущий момент Петроградскую сторону и Васильевский остров соединяют шесть траволаторов немецкой компании «ТиссенКрупп».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что травмай № 29В будет возить пассажиров во время ремонта станции «Парк Победы», который завершится только в 2027 году.

Андрей Маркелов