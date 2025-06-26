Михаил Боярский вновь попал в петербургскую больницу
Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге. Госпитализацию подтвердил его сын, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей, пишет РЕН ТВ.
Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ
Боярский-младший заявил, что сложности возникли у артиста «после стентирования артерии в ноге». Сын актера надеется, что завтра отца отпустят домой.
Пресс-атташе Театра им. Ленсовета подтвердил, что Михаил Боярский находится в медучреждении на плановом обследовании.
Артист в середине апреля 2025 года попал в Мариинскую больницу с переломом ребра во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта». Господин Боярский вернулся на сцену театра в начале июня.