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Михаил Боярский вновь попал в петербургскую больницу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге. Госпитализацию подтвердил его сын, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей, пишет РЕН ТВ.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Боярский-младший заявил, что сложности возникли у артиста «после стентирования артерии в ноге». Сын актера надеется, что завтра отца отпустят домой.

Пресс-атташе Театра им. Ленсовета подтвердил, что Михаил Боярский находится в медучреждении на плановом обследовании.

Артист в середине апреля 2025 года попал в Мариинскую больницу с переломом ребра во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта». Господин Боярский вернулся на сцену театра в начале июня.

Татьяна Титаева

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