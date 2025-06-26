Михаил Боярский вновь попал в петербургскую больницу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге. Госпитализацию подтвердил его сын, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей, пишет РЕН ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Боярский-младший заявил, что сложности возникли у артиста «после стентирования артерии в ноге». Сын актера надеется, что завтра отца отпустят домой.

Пресс-атташе Театра им. Ленсовета подтвердил, что Михаил Боярский находится в медучреждении на плановом обследовании.

Артист в середине апреля 2025 года попал в Мариинскую больницу с переломом ребра во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта». Господин Боярский вернулся на сцену театра в начале июня.

Татьяна Титаева