Уфимца обвиняют в сборе денег для финансовой пирамиды

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 34-летнего уфимца, обвиняемого в организации деятельности по привлечению средств физических лиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, фигурант уголовного дела вовлекал граждан в зарубежный инвестиционный проект, сайт которого по требованию Генеральной прокуратуры России в январе 2022 года внесен в список компаний с признаками финансовой пирамиды (по данным «Ъ-Уфа» — Clab Exchange). Он создал в мессенджере группу для общения и чат-бот для обмена валюты. Вкладчики вносили от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. Первым клиентам выплачивали доход за счет новых участников. Законная инвестиционная или предпринимательская деятельность не велась, отметили в прокуратуре.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова