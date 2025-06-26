Запрещенной Meta разрешили обучать ИИ на текстах книг

25 июня федеральный суд Северного округа Калифорнии вынес решение в пользу корпорации Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) по делу об использовании защищенных авторским правом текстов для обучения моделей искусственного интеллекта. Группа авторов книг подала в суд на компанию, заявив, что такое использование их текстов нарушает авторские права и ухудшает ситуацию на рынке. Однако, по мнению суда, истцы не смогли привести доказательств этого.

Судья Винс Чхабрия при этом заявил, что «во многих обстоятельствах» обучение ИИ на текстах действительно будет нарушать авторские права и что «в целом копирование защищенных копирайтом работ без разрешения незаконно». «Это решение не подтверждает предположение о том, что использование Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) защищенных копирайтом материалов для обучения своих языковых моделей законно»,— отметил он. По мнению судьи, истцы просто привели неверные аргументы в свою пользу и не смогли привести достаточных доказательств. Господин Чхабрия также заявил, что другие авторы могут подавать собственные иски такого рода и что «последствия его решения ограничены» с учетом особенностей конкретного иска.

Ранее на этой неделе американский суд вынес решение по сходному делу против разработчика ИИ Anthropic — суд счел его использование защищенных авторским правом текстов добросовестным и не нашел нарушений.

Яна Рождественская