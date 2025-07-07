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Коммерсантъ FM
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2004

газета «Коммерсантъ», журнал «Власть»

15 марта. Манеж, Фрадков и Неприходько

14 марта в России впервые прошли выборы президента, результат которых был известен задолго до голосования. Поэтому центральным материалом вышедшего на следующий день номера газеты стал не рассказ о победе Владимира Путина, а репортаж спецкорреспондента Андрея Колесникова о гораздо более волнующем событии — пожаре в московском Манеже.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журнал «Власть» все же смог отыскать в скучных выборах скрытую интригу. Она состояла в том, что помешать переизбранию Путина могло только голосование россиян за «кандидата Неприходько», то есть неучастие в выборах более половины избирателей. В итоге Неприходько получил лишь 35,7% голосов, но все же сумел победить действующего президента в 25 регионах.

Ну а сам Путин с главной предвыборной интригой разобрался еще 1 марта, назначив нового главу правительства. В поисках замены для Михаила Касьянова (объявлен иностранным агентом) Кремль руководствовался исключительно принципом неожиданности, стараясь отыскать самую темную лошадку.

Михаил Фрадков в 2001 году

Михаил Фрадков в 2001 году

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Михаил Фрадков в 2001 году

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Один из высокопоставленных кремлевских чиновников после объявления имени Михаила Фрадкова не смог сдержать радости и торжествующе заявил журналистам: «Ну что, никто не догадался? Вот то-то!»

журнал «Власть»

9 апреля. Я из лесу вышел, был сильный Ахмат

Ахмат Кадыров (справа) в декабре 1999 года

Ахмат Кадыров (справа) в декабре 1999 года

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Ахмат Кадыров (справа) в декабре 1999 года

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В апреле 2004 года корреспондент «Власти» Ольга Алленова отправилась в Чечню, чтобы выяснить, с чем связаны участившиеся случаи сложения оружия местными боевиками. Из того, что она описала в своем репортаже, можно было сделать два вывода. Во-первых, успех властей во многом объяснялся жестким давлением на родственников боевиков, противостоять которому ичкерийцы не могли. А во-вторых, боевики, перейдя из незаконных вооруженных формирований в законные, от своих сепаратистских взглядов не отказались. Об этом рассказал, в частности, бывший министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев.

Ольга Алленова говорила с ним буквально через пару недель после того, как он был вынужден выйти из лесу и встать на сторону официальных чеченских властей, поскольку кадыровцы взяли его родственников в заложники.

Через 20 дней после публикации Ахмат Кадыров был взорван на грозненском стадионе «Динамо».

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Алла Барахова: Свое первое интервью Ахмат Кадыров дал мне. Это было в апреле 2000 года. К тому времени он успел лично познакомиться с Владимиром Путиным и стал большой надеждой Кремля. Во всяком случае, на встречу меня пригласили в один из домов на Ленинградском проспекте, которые принято называть генеральскими. Ахмат Кадыров встретил меня в папахе и тренировочных синих брюках с белыми лампасами.

Мне был предложен чай и откровенный рассказ о том, как простой боевик может вырасти сначала в муфтия, а потом и в главу субъекта федерации. В том, что именно ему следует возглавить Чечню, мой собеседник не сомневался. «У меня было столько врагов, что в кабинете я всегда держал автомат, а в столе пистолет. Как будто я в НКВД работаю, а не муфтием. Была и своя банда — так у нас называли охрану»,— рассказывал он. Многочисленная улыбчивая свита, охранявшая его в генеральской квартире, показалась мне уже не столь безобидной. В целом же рассказ проливал свет на то, почему Кремль, искавший в Чечне реальных народных лидеров, решил говорить именно с муфтием Кадыровым.

Будущему главе Чечни его первое интервью федеральному СМИ не понравилось. Когда я в следующий раз появилась перед ним и попыталась задать ему какой­-то вопрос, он вдруг сказал:

— А, это ты? Что так плохо выглядишь? В прошлый раз вроде получше была.

Я настолько опешила, что забыла вопрос. До сих пор не могу вспомнить.

Май

Главным редактором газеты «Коммерсантъ» назначен Александр Стукалин

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Александр Стукалин окончил МГТУ имени Баумана со специализацией «проектирование летательных аппаратов». С 1992 года — руководитель группы, затем — заместитель заведующего отделом политики «Коммерсанта-Daily». С 1994 года — выпускающий редактор газеты, с 1995 года — директор центра федеральных программ газеты. С 1996 года возглавлял информационный центр ИД «Коммерсантъ».

В январе 2003 года назначен заместителем шеф-редактора. 14 июня 2005 года Борис Березовский объявил о его увольнении с поста главного редактора газеты. В сентябре 2005-го покинул издательский дом. Вернулся в «Ъ» в сентябре 2008 года на должность заместителя главного редактора газеты.

Фальшивый президент с фальшивыми купюрами

Летом 2004 года на московский ипподром по случаю первых скачек на Приз президента России съехались лидеры стран СНГ. Места рядом с Владимиром Путиным поспешили занять Нурсултан Назарбаев и Леонид Кучма. В ответственный момент у президентов Казахстана и Украины не оказалось российских рублей, и Путину пришлось им одолжить.

Ставка верховного главнокомандующего. Президент России делает ставку в ходе скачек на Приз президента России. Москва, июль 2004 года

Ставка верховного главнокомандующего. Президент России делает ставку в ходе скачек на Приз президента России. Москва, июль 2004 года

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Ставка верховного главнокомандующего. Президент России делает ставку в ходе скачек на Приз президента России. Москва, июль 2004 года

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Это историческое событие успел зафиксировать фотокорреспондент «Ъ» Илья Питалев. 4 октября журнал «Власть» опубликовал фото. Оно оказалось настолько впечатляющим, что многие менее удачливые фотографы лишились покоя. В интернете началось обсуждение подлинности снимка.

Одни утверждали, что редакция воспользовалась программой Photoshop и прикрутила Путину голову, вырванную из другого контекста.

Другие сомневались в том, действительно ли руки принадлежат президенту и его ли это костюм. Доводы были самые разнообразные: голова президента «вырезана», его волосы так лежать не могли; по контуру головы нет объема; купюры находятся впереди левой руки, это неестественно; рукав девушки очень странный, между ним и лицом нет дистанции; рука за стаканом ушла куда-то вниз, это против законов анатомии и т. д.

18 октября «Власть» разочаровала подозрительных читателей, опубликовав еще четыре фальсификации из той же съемки, которые подтвердили, что деньги в руках у любого президента смотрятся крайне неестественно.

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Владимир Путин (слева) и Леонид Кучма. 3 июля 2004 года

Владимир Путин (слева) и Леонид Кучма. 3 июля 2004 года

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Нурсултан Назарбаев и Людмила Путина

Нурсултан Назарбаев и Людмила Путина

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

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Владимир Путин (слева) и Леонид Кучма. 3 июля 2004 года

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Нурсултан Назарбаев и Людмила Путина

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

15 июня

Главным редактором «Автопилота» стал Николай Фоменко, а исполнительным редактором — Игорь Мальцев

Николай Фоменко окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Шоумен и профессиональный гонщик. По собственным словам, «Автопилот» возглавил, так как «друзья попросили помочь в раскрутке журнала». Покинул журнал в ноябре 2008 года.

Николай Фоменко в 2007 году

Николай Фоменко в 2007 году

Фото: Андрей Данилов, Коммерсантъ

Николай Фоменко в 2007 году

Фото: Андрей Данилов, Коммерсантъ

Игорь Мальцев окончил Дальневосточный институт рыбного хозяйства по специальности «эксплуатация силовых судовых установок». С начала 1990-х писал в «Ъ» про видеорынок. С 1997 года вел рубрику «Музыка» в «Автопилоте». С 2000 года — спецкор издательского дома.

Игорь Мальцев в 2008 году

Игорь Мальцев в 2008 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Игорь Мальцев в 2008 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

С 2002 года вел в журнале Weekend рубрики «Вино», «Техника», «Дед». После ухода Николая Фоменко из «Автопилота» стал главным редактором журнала.

газета «Коммерсантъ»

7 июля. Полный истец

7 июля 2004 года газета опубликовала статью «Банковский кризис вышел на улицу», в которой рассказала о серьезных трудностях с выдачей наличных, возникших у системообразующих российских банков в связи с кризисом на рынке межбанковского кредитования. Упомянутый в статье Альфа-банк счел, что к оттоку вкладов привела именно публикация «Ъ», и подал в арбитражный суд иск на рекордную в истории российских СМИ сумму — 20,5 млн руб. возмещения убытков и 300 млн руб. репутационного вреда (в сумме свыше $11 млн — вся прибыль ИД «Коммерсантъ» за 2004 год).

В результате разбирательств в двух первых инстанциях сумма возмещения убытков была снижена вдвое, но размер репутационного вреда суд оставил без изменений. Тем самым, как констатировал «Ъ», «суд признал, что одна статья в нашей газете способна обрушить системообразующий банк». 28 января 2005 года издательский дом выплатил Альфа-банку 310,5 млн, а еще через три дня опубликовал текст решения суда и опровержение под общей шапкой «Полный истец».

Фото: Михаил Галустов / Коммерсантъ

Фото: Михаил Галустов / Коммерсантъ

Однако 23 марта Федеральный арбитражный суд Московского округа резко уценил репутацию Альфа-банка, снизив сумму компенсации нематериального вреда с 300 до 30 млн руб. Возвращать лишние 270 млн Альфа-банк не торопился, и получить их обратно удалось лишь в июне по специальному решению московского арбитражного суда.

Сентябрь. Трагедия в Беслане

1 сентября 2004 года отряд боевиков захватил школу в североосетинском Беслане, взяв в заложники более 1100 человек. В результате беспрецедентного для России теракта погибли свыше 330 человек, половина из которых — дети.

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Захват заложников в школе №1 города Беслан. 3 сентября 2004 года

Захват заложников в школе №1 города Беслан. 3 сентября 2004 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

Мужчина несет на руках раненную девочку

Мужчина несет на руках раненную девочку

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенное после штурма здание

Разрушенное после штурма здание

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

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Захват заложников в школе №1 города Беслан. 3 сентября 2004 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

Мужчина несет на руках раненную девочку

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенное после штурма здание

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С первого дня в Беслане работала усиленная бригада «Коммерсанта»: уже утром 1 сентября на месте событий оказался владикавказский собкор «Ъ» Заур Фарниев, днем ему на помощь подъехали возвращавшиеся из командировки в Чечню спецкор «Ъ» Ольга Алленова и фотокорреспондент Валерий Мельников, позже вместе с тогдашним полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Яковлевым прилетел сотрудник ростовского корпункта «Ъ» Сергей Коновалов. А вечером 3 сентября, уже после штурма, их сменил спецкор «Ъ» Андрей Колесников.

Ольга Алленова в 2007 году

Ольга Алленова в 2007 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Ольга Алленова: 28 августа 2004 года в Чечне прошли выборы президента, а 1 сентября 2004 года я должна была улетать из Минеральных Вод в Москву. В 11 часов мне позвонили из редакции: «В Беслане захвачена школа». Туда уже ехали мои коллеги из Ставрополя, они подобрали меня на минводском круге. Через два часа мы встали в пробке на административной границе Кабардино-Балкарии и Осетии. Простояв минут сорок и не сдвинувшись с места, мы пошли выяснять, в чем дело. «Вы что, не знаете? — строго спросил милиционер.— Боевики захватили школу. У нас особый режим досмотра».

Но через двадцать минут к нашей белой «Газели», заполненной рюкзаками с аппаратурой и прочим багажом, подошел молодой человек в гражданке: «За 200 рублей проедете вне очереди». Наш водитель Саша, ставропольский житель, бывавший в этих краях не раз, объяснил, что обычно здесь берут только 50 рублей, и превышение лимита — это, видимо, надбавка за особый режим. Мы дали 200 рублей и проехали не только вне очереди, но даже без досмотра. Тогда я даже не поняла, что произошло.

Отрывок из книги «Форпост. Беслан и его заложники»

Через два дня наш Саша на своей «Газели» развозил раненых в больницы, потому что не хватало машин скорой помощи, и все мы знали, что никогда уже не сможем жить так, как жили до этого дня. Я уже знала, что террористы, захватившие школу, проехали в Беслан так же, как мы. Только у нас были рюкзаки с фотоаппаратурой, а у них оружие и взрывчатка. И даже теперь, после того, что с Бесланом случилось самое страшное и его забыли, я, оказываясь на кладбище жертв школы №1, каждый раз вспоминаю свой страшный взнос в жизнедеятельность системы, которая убила этих детей.

Фотогалерея

Захват школы №1

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1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане. В заложниках оказались более 1100 человек — дети, их родители и учителя. Террористы выдвинули требования: освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни

1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане. В заложниках оказались более 1100 человек — дети, их родители и учителя. Террористы выдвинули требования: освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Через два дня в результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из которых были детьми

Через два дня в результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из которых были детьми

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

Все заложники находились в спортивном зале школы, который был заминирован боевиками. В первый же день начались переговоры, которые, однако, ни к чему не привели. Из котельной захваченной школы были выведены 15 человек, спрятавшихся при нападении

Все заложники находились в спортивном зале школы, который был заминирован боевиками. В первый же день начались переговоры, которые, однако, ни к чему не привели. Из котельной захваченной школы были выведены 15 человек, спрятавшихся при нападении

Фото: NTV-Russian Television Channel / AP / NTV-Russian Television Channel

Вечером 1 сентября при посредничестве врача Леонида Рошаля удалось договориться с боевиками о передаче заложникам 1,5 тыс. бутылок воды, а также нескольких ящиков с лавашом. Воды не хватало. «Они говорили, что нам отравят воду, и в последний день они нам не разрешали пить. Вода была в душевой, в раздевалке. В раздевалке они сделали туалет, туда мы и ходили. А из душа можно было набрать воду. Но потом они сказали, что вода отравлена, и нас весь день не пускали пить»,— вспоминал после штурма один из заложников. В первый же день взорвалась одна из двух смертниц, находившихся в составе банды, при этом были убиты два заложника и один боевик. Бандиты расстреляли 17 взрослых мужчин-заложников, еще одному удалось бежать

Вечером 1 сентября при посредничестве врача Леонида Рошаля удалось договориться с боевиками о передаче заложникам 1,5 тыс. бутылок воды, а также нескольких ящиков с лавашом. Воды не хватало. «Они говорили, что нам отравят воду, и в последний день они нам не разрешали пить. Вода была в душевой, в раздевалке. В раздевалке они сделали туалет, туда мы и ходили. А из душа можно было набрать воду. Но потом они сказали, что вода отравлена, и нас весь день не пускали пить»,— вспоминал после штурма один из заложников. В первый же день взорвалась одна из двух смертниц, находившихся в составе банды, при этом были убиты два заложника и один боевик. Бандиты расстреляли 17 взрослых мужчин-заложников, еще одному удалось бежать

Фото: NTV-Russian Television Channel / AP / NTV-Russian Television Channel

С первого же дня вокруг школы стояло оцепление не только из военных, но и местных мужчин, вооруженных ружьями и винтовками

С первого же дня вокруг школы стояло оцепление не только из военных, но и местных мужчин, вооруженных ружьями и винтовками

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из здания школы еще 26 женщин и детей. Террористы продолжали время от времени вести беспорядочный огонь по прилегающей территории. 3 сентября около 13 часов сотрудники МЧС по договоренности с боевиками отправились в школу, чтобы забрать трупы погибших людей. Боевики выбросили тела прямо из окон. До трупов спасатели не дошли — в районе спортзала школы прогремели два взрыва, в результате которых погибло большое количество заложников

2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из здания школы еще 26 женщин и детей. Террористы продолжали время от времени вести беспорядочный огонь по прилегающей территории. 3 сентября около 13 часов сотрудники МЧС по договоренности с боевиками отправились в школу, чтобы забрать трупы погибших людей. Боевики выбросили тела прямо из окон. До трупов спасатели не дошли — в районе спортзала школы прогремели два взрыва, в результате которых погибло большое количество заложников

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В половине второго в школе прогремел новый мощный взрыв. В школу проникли саперы и начали разминирование. Боевики, используя женщин и детей в качестве живого щита, обстреливали спортзал

В половине второго в школе прогремел новый мощный взрыв. В школу проникли саперы и начали разминирование. Боевики, используя женщин и детей в качестве живого щита, обстреливали спортзал

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

На чердаке спортзала начался пожар. Спецназ получил команду на штурм, атака шла со стороны мастерских, библиотеки и запасного входа в спортзал

На чердаке спортзала начался пожар. Спецназ получил команду на штурм, атака шла со стороны мастерских, библиотеки и запасного входа в спортзал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Около пяти часов вечера большая часть школы была очищена от боевиков, оставшиеся террористы отступили в столовую и мастерские. Началось тушение пожара. Бой в районе школы затих, пошла эвакуация заложников из столовой

Около пяти часов вечера большая часть школы была очищена от боевиков, оставшиеся террористы отступили в столовую и мастерские. Началось тушение пожара. Бой в районе школы затих, пошла эвакуация заложников из столовой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

К вечеру все боевики были уничтожены. Боевая операция прекратилась

К вечеру все боевики были уничтожены. Боевая операция прекратилась

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По первым предварительным данным, погибли более 100 человек. Эта цифра начала расти уже на следующий день. Не менее 600 человек оказались в больницах. Сколько людей выбрались невредимыми, точно никто не считал

По первым предварительным данным, погибли более 100 человек. Эта цифра начала расти уже на следующий день. Не менее 600 человек оказались в больницах. Сколько людей выбрались невредимыми, точно никто не считал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Люди, бегущие к школе, останавливались, падали на землю и прятались за деревьями. Из узкой калитки дома передавали детей. Они были раздетые и окровавленные. Детей укладывали на носилки. Носилок было мало, и кто-то кричал в рацию, что нужны еще — и много

Люди, бегущие к школе, останавливались, падали на землю и прятались за деревьями. Из узкой калитки дома передавали детей. Они были раздетые и окровавленные. Детей укладывали на носилки. Носилок было мало, и кто-то кричал в рацию, что нужны еще — и много

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Необходимого количества скорых у школы не оказалось. Люди увозили раненых на собственных машинах, помогали добровольцы

Необходимого количества скорых у школы не оказалось. Люди увозили раненых на собственных машинах, помогали добровольцы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Носилки выносили бегом, раненых грузили в прибывшие скорые и отправляли в больницы

Носилки выносили бегом, раненых грузили в прибывшие скорые и отправляли в больницы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вечером 3 сентября силовики открыли огонь по позициям оставшихся боевиков. Затем оставшиеся в подвале террористы уничтожились подрывом перекрытий накладным зарядом

Вечером 3 сентября силовики открыли огонь по позициям оставшихся боевиков. Затем оставшиеся в подвале террористы уничтожились подрывом перекрытий накладным зарядом

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

31 террорист, участвовавший в захвате школы, был убит. Их трупы кремировали, прах захоронен в безымянных могилах. По одним данным, в колонии строгого режима в Ставропольском крае, по другим — на территории Северной Осетии

31 террорист, участвовавший в захвате школы, был убит. Их трупы кремировали, прах захоронен в безымянных могилах. По одним данным, в колонии строгого режима в Ставропольском крае, по другим — на территории Северной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев 26 мая 2006 года Верховным судом Северной Осетии приговорен к пожизненному заключению. Предположительно отбывает наказание в колонии особого режима в поселке Харп (ЯНАО)

Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев 26 мая 2006 года Верховным судом Северной Осетии приговорен к пожизненному заключению. Предположительно отбывает наказание в колонии особого режима в поселке Харп (ЯНАО)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Полевой командир Шамиль Басаев, взявший на себя ответственность за теракт, 10 июля 2006 года уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии&lt;br> На фото: здание школы после теракта

Полевой командир Шамиль Басаев, взявший на себя ответственность за теракт, 10 июля 2006 года уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии
На фото: здание школы после теракта

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Были и те, кто не мог найти своих родственников не среди живых, не среди мертвых. В списках пропавших без вести значились 260 человек. «В оперативном штабе говорят, что пропавших без вести на самом деле мало. Они говорят, что их единицы. Говорят, что люди просто попали под пожар и сгорели и их вообще не существует. Мы собрались, чтобы доказать, что мы существуем и что нас не единицы»,— говорила одна из женщин корреспонденту &quot;Ъ&quot;

Были и те, кто не мог найти своих родственников не среди живых, не среди мертвых. В списках пропавших без вести значились 260 человек. «В оперативном штабе говорят, что пропавших без вести на самом деле мало. Они говорят, что их единицы. Говорят, что люди просто попали под пожар и сгорели и их вообще не существует. Мы собрались, чтобы доказать, что мы существуем и что нас не единицы»,— говорила одна из женщин корреспонденту "Ъ"

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По завершении операции по освобождению заложников из-под завалов школы были извлечены тела 210 погибших

По завершении операции по освобождению заложников из-под завалов школы были извлечены тела 210 погибших

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По словам выживших заложников, после того, как террористы поняли, что их требования не будут удовлетворены, они стали обращаться с заложниками хуже: лишили их воды, не разрешали ходить в туалет. За стенами школы все это время не прекращался митинг, на котором родственники заложников требовали действий властей. Владимир Путин приехал в Беслан на следующий день после штурма, 4 сентября

По словам выживших заложников, после того, как террористы поняли, что их требования не будут удовлетворены, они стали обращаться с заложниками хуже: лишили их воды, не разрешали ходить в туалет. За стенами школы все это время не прекращался митинг, на котором родственники заложников требовали действий властей. Владимир Путин приехал в Беслан на следующий день после штурма, 4 сентября

Фото: Коммерсантъ / Эдуард Корниенко  /  купить фото

Похороны погибших при теракте начались пятого сентября. В это же время во Владикавказе начались митинги с требованием отставки президента Северной Осетии Александра Дзасохова

Похороны погибших при теракте начались пятого сентября. В это же время во Владикавказе начались митинги с требованием отставки президента Северной Осетии Александра Дзасохова

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На похоронах родственница погибшей ученицы Аланы Лолаевой Римма вспоминала: «У нас три дома, те, что рядом со школой, и мы 39 человек похоронили за три дня»

На похоронах родственница погибшей ученицы Аланы Лолаевой Римма вспоминала: «У нас три дома, те, что рядом со школой, и мы 39 человек похоронили за три дня»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Всех погибших в теракте хоронили на одном кладбище. Его называют «Городом ангелов»

Всех погибших в теракте хоронили на одном кладбище. Его называют «Городом ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На кладбище есть целые семейные отсеки, где рядом похоронены родители и дети

На кладбище есть целые семейные отсеки, где рядом похоронены родители и дети

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Есть целый отсек, где похоронены дети только из одной семьи

Есть целый отсек, где похоронены дети только из одной семьи

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

После трагедии школу №1 обнесли высоким забором. В школьном дворе, где стоял корпус начальной школы, построили православный храм. Тренажерного зала, где во время штурма было много детей, больше нет. В спортзале вдоль стен висят фотографии погибших детей, их родителей, учителей и сотрудников российских спецслужб

После трагедии школу №1 обнесли высоким забором. В школьном дворе, где стоял корпус начальной школы, построили православный храм. Тренажерного зала, где во время штурма было много детей, больше нет. В спортзале вдоль стен висят фотографии погибших детей, их родителей, учителей и сотрудников российских спецслужб

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Спортзал, в котором погибло больше всего людей, накрывает купол золотистого цвета

Спортзал, в котором погибло больше всего людей, накрывает купол золотистого цвета

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ежегодно в Беслане проходят вахты памяти по жертвам теракта. В стенах разрушенного спортзала служат заупокойную литургию. 3 сентября с 2005 года отмечается в России как День солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно в Беслане проходят вахты памяти по жертвам теракта. В стенах разрушенного спортзала служат заупокойную литургию. 3 сентября с 2005 года отмечается в России как День солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

20 августа 2024 года Владимир Путин приехал в Беслан и побывал на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в школе №1. Президент встал на колени перед монументом «Древо скорби»

20 августа 2024 года Владимир Путин приехал в Беслан и побывал на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в школе №1. Президент встал на колени перед монументом «Древо скорби»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане. В заложниках оказались более 1100 человек — дети, их родители и учителя. Террористы выдвинули требования: освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Через два дня в результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из которых были детьми

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

Все заложники находились в спортивном зале школы, который был заминирован боевиками. В первый же день начались переговоры, которые, однако, ни к чему не привели. Из котельной захваченной школы были выведены 15 человек, спрятавшихся при нападении

Фото: NTV-Russian Television Channel / AP / NTV-Russian Television Channel

Вечером 1 сентября при посредничестве врача Леонида Рошаля удалось договориться с боевиками о передаче заложникам 1,5 тыс. бутылок воды, а также нескольких ящиков с лавашом. Воды не хватало. «Они говорили, что нам отравят воду, и в последний день они нам не разрешали пить. Вода была в душевой, в раздевалке. В раздевалке они сделали туалет, туда мы и ходили. А из душа можно было набрать воду. Но потом они сказали, что вода отравлена, и нас весь день не пускали пить»,— вспоминал после штурма один из заложников. В первый же день взорвалась одна из двух смертниц, находившихся в составе банды, при этом были убиты два заложника и один боевик. Бандиты расстреляли 17 взрослых мужчин-заложников, еще одному удалось бежать

Фото: NTV-Russian Television Channel / AP / NTV-Russian Television Channel

С первого же дня вокруг школы стояло оцепление не только из военных, но и местных мужчин, вооруженных ружьями и винтовками

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из здания школы еще 26 женщин и детей. Террористы продолжали время от времени вести беспорядочный огонь по прилегающей территории. 3 сентября около 13 часов сотрудники МЧС по договоренности с боевиками отправились в школу, чтобы забрать трупы погибших людей. Боевики выбросили тела прямо из окон. До трупов спасатели не дошли — в районе спортзала школы прогремели два взрыва, в результате которых погибло большое количество заложников

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В половине второго в школе прогремел новый мощный взрыв. В школу проникли саперы и начали разминирование. Боевики, используя женщин и детей в качестве живого щита, обстреливали спортзал

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

На чердаке спортзала начался пожар. Спецназ получил команду на штурм, атака шла со стороны мастерских, библиотеки и запасного входа в спортзал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Около пяти часов вечера большая часть школы была очищена от боевиков, оставшиеся террористы отступили в столовую и мастерские. Началось тушение пожара. Бой в районе школы затих, пошла эвакуация заложников из столовой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

К вечеру все боевики были уничтожены. Боевая операция прекратилась

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По первым предварительным данным, погибли более 100 человек. Эта цифра начала расти уже на следующий день. Не менее 600 человек оказались в больницах. Сколько людей выбрались невредимыми, точно никто не считал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Люди, бегущие к школе, останавливались, падали на землю и прятались за деревьями. Из узкой калитки дома передавали детей. Они были раздетые и окровавленные. Детей укладывали на носилки. Носилок было мало, и кто-то кричал в рацию, что нужны еще — и много

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Необходимого количества скорых у школы не оказалось. Люди увозили раненых на собственных машинах, помогали добровольцы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Носилки выносили бегом, раненых грузили в прибывшие скорые и отправляли в больницы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вечером 3 сентября силовики открыли огонь по позициям оставшихся боевиков. Затем оставшиеся в подвале террористы уничтожились подрывом перекрытий накладным зарядом

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

31 террорист, участвовавший в захвате школы, был убит. Их трупы кремировали, прах захоронен в безымянных могилах. По одним данным, в колонии строгого режима в Ставропольском крае, по другим — на территории Северной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев 26 мая 2006 года Верховным судом Северной Осетии приговорен к пожизненному заключению. Предположительно отбывает наказание в колонии особого режима в поселке Харп (ЯНАО)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Полевой командир Шамиль Басаев, взявший на себя ответственность за теракт, 10 июля 2006 года уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии
На фото: здание школы после теракта

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Были и те, кто не мог найти своих родственников не среди живых, не среди мертвых. В списках пропавших без вести значились 260 человек. «В оперативном штабе говорят, что пропавших без вести на самом деле мало. Они говорят, что их единицы. Говорят, что люди просто попали под пожар и сгорели и их вообще не существует. Мы собрались, чтобы доказать, что мы существуем и что нас не единицы»,— говорила одна из женщин корреспонденту "Ъ"

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По завершении операции по освобождению заложников из-под завалов школы были извлечены тела 210 погибших

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По словам выживших заложников, после того, как террористы поняли, что их требования не будут удовлетворены, они стали обращаться с заложниками хуже: лишили их воды, не разрешали ходить в туалет. За стенами школы все это время не прекращался митинг, на котором родственники заложников требовали действий властей. Владимир Путин приехал в Беслан на следующий день после штурма, 4 сентября

Фото: Коммерсантъ / Эдуард Корниенко  /  купить фото

Похороны погибших при теракте начались пятого сентября. В это же время во Владикавказе начались митинги с требованием отставки президента Северной Осетии Александра Дзасохова

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На похоронах родственница погибшей ученицы Аланы Лолаевой Римма вспоминала: «У нас три дома, те, что рядом со школой, и мы 39 человек похоронили за три дня»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Всех погибших в теракте хоронили на одном кладбище. Его называют «Городом ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На кладбище есть целые семейные отсеки, где рядом похоронены родители и дети

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Есть целый отсек, где похоронены дети только из одной семьи

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

После трагедии школу №1 обнесли высоким забором. В школьном дворе, где стоял корпус начальной школы, построили православный храм. Тренажерного зала, где во время штурма было много детей, больше нет. В спортзале вдоль стен висят фотографии погибших детей, их родителей, учителей и сотрудников российских спецслужб

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Спортзал, в котором погибло больше всего людей, накрывает купол золотистого цвета

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ежегодно в Беслане проходят вахты памяти по жертвам теракта. В стенах разрушенного спортзала служат заупокойную литургию. 3 сентября с 2005 года отмечается в России как День солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

20 августа 2024 года Владимир Путин приехал в Беслан и побывал на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в школе №1. Президент встал на колени перед монументом «Древо скорби»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Ценый кадр

От съездов Союза кинематографистов фотокоры, как правило, не ждут особых удач — что там, дескать, одного Никиту Михалкова на трибуне снимать... Бывают, однако, и исключения. Вот, например, как повезло фотокорреспонденту «Ъ» Василию Шапошникову: пошел он на съезд в первый день — действительно снял на трибуне одного Никиту Михалкова (кадр опубликован в «Ъ» от 28 октября в статье «Заслушанный артист»).

Никита Михалков показывает статью о себе в газете «Коммерсантъ»

Никита Михалков показывает статью о себе в газете «Коммерсантъ»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Никита Михалков показывает статью о себе в газете «Коммерсантъ»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

А пошел на другой день — снял уже двух Никит Михалковых (опубликовано 29 октября). В момент, когда был снят второй кадр, Михалков как раз объяснял собравшимся, что российский кинематограф до тех пор не встанет с колен, покуда существует эта желтая пресса, которая печатает такие отвратительные фотографии.

28 декабря. Оранжевая революция

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Сторонники оппозиции на киевском майдане Незалежности (площади Независимости)

Сторонники оппозиции на киевском майдане Незалежности (площади Независимости)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Виктор Ющенко (слева) и Юлия Тимошенко на митинге

Виктор Ющенко (слева) и Юлия Тимошенко на митинге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Сторонники оппозиции на киевском майдане Незалежности (площади Независимости)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Виктор Ющенко (слева) и Юлия Тимошенко на митинге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

26 декабря 2004 года президентом Украины был избран Виктор Ющенко. Выборы проходили в течение двух месяцев, в три тура и в крайне напряженной политической атмосфере.

Поэтому «Коммерсанту» пришлось освещать украинскую избирательную кампанию вахтовым методом: репортажи из Киева, сменяя друг друга, поочередно передавали спецкоры «Ъ» Андрей Колесников и Валерий Панюшкин (объявлен иноагентом).

При этом у каждого из них был свой конек. Колесников, уже давно работавший к тому времени в кремлевском пуле, запросто проникал в любые кабинеты и легко получал самые эксклюзивные комментарии. Панюшкину (объявлен иноагентом), потренировавшемуся до этого на антиглобалистах, лучше всего удавались проникновенные рассказы о нелегких буднях простых тружеников митингового труда.

Фотогалерея

Майдан Незалежности

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Майдан Незалежности стал ареной «оранжевой революции» — массовых протестов оппозиции, не признавшей победы Виктора Януковича на выборах 21 ноября 2004 года (на фото — первый митинг 22 ноября)

Майдан Незалежности стал ареной «оранжевой революции» — массовых протестов оппозиции, не признавшей победы Виктора Януковича на выборах 21 ноября 2004 года (на фото — первый митинг 22 ноября)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В 2000–2001 годах по всей Украине проходили массовые акции против президента Леонида Кучмы (на фото — участник митинга 7 февраля 2001 года). Поводом для протестов стало обвинение президента в устранении журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года. Считается, что акция «Украина без Кучмы» стала главной причиной того, что президент в 2004 году не пошел на третий срок

В 2000–2001 годах по всей Украине проходили массовые акции против президента Леонида Кучмы (на фото — участник митинга 7 февраля 2001 года). Поводом для протестов стало обвинение президента в устранении журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года. Считается, что акция «Украина без Кучмы» стала главной причиной того, что президент в 2004 году не пошел на третий срок

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

19 октября 2002 года митинг в рамках акции «Восстань, Украина», объединивший все оппозиционные Леониду Кучме партии, собрал сторонников на Майдане

19 октября 2002 года митинг в рамках акции «Восстань, Украина», объединивший все оппозиционные Леониду Кучме партии, собрал сторонников на Майдане

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Протестующие не уходили с майдана Незалежности больше месяца и жили на площади в палатках

Протестующие не уходили с майдана Незалежности больше месяца и жили на площади в палатках

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В 2004 году во время «оранжевой революции» активисты собирали деньги на бутерброды, чай и другие продукты для тех, кто установил на Майдане палатки

В 2004 году во время «оранжевой революции» активисты собирали деньги на бутерброды, чай и другие продукты для тех, кто установил на Майдане палатки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

27 декабря 2004 года, на следующий после повторных выборов президента Украины день сторонники победившего Виктора Ющенко провели митинг в поддержку своего кандидата (на фото — один из символов «оранжевой революции» — бабка Параска)

27 декабря 2004 года, на следующий после повторных выборов президента Украины день сторонники победившего Виктора Ющенко провели митинг в поддержку своего кандидата (на фото — один из символов «оранжевой революции» — бабка Параска)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

22 ноября 2005 года тысячи украинцев собрались на Майдане в годовщину «оранжевой революции»

22 ноября 2005 года тысячи украинцев собрались на Майдане в годовщину «оранжевой революции»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Старостенко

22 ноября 2005 года во время празднования годовщины «оранжевой революции» милиция задержала нескольких активистов, которые отделались штрафом

22 ноября 2005 года во время празднования годовщины «оранжевой революции» милиция задержала нескольких активистов, которые отделались штрафом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Старостенко

10 марта 2007 года акции оппозиции проходили под лозунгом «Геть, Ющенко!»

10 марта 2007 года акции оппозиции проходили под лозунгом «Геть, Ющенко!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

12 марта 2007 года на Майдане собралось около 50 тыс. сторонников Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий Украины, выступающих против роспуска Верховной рады Украины

12 марта 2007 года на Майдане собралось около 50 тыс. сторонников Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий Украины, выступающих против роспуска Верховной рады Украины

Фото: Коммерсантъ / Андрей Федорук  /  купить фото

15 апреля 2007 года сторонники Партии регионов провели митинг на Майдане. Основным требованием оппозиции были досрочные президентские и парламентские выборы, а также сложение полномочий действующего правительства. На площади собрались около 5 тыс. человек

15 апреля 2007 года сторонники Партии регионов провели митинг на Майдане. Основным требованием оппозиции были досрочные президентские и парламентские выборы, а также сложение полномочий действующего правительства. На площади собрались около 5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Андрей Федорук  /  купить фото

27 июня 2006 года на Майдане прошла акция протеста профсоюзных организаций против повышения тарифов на газ, электроэнергию и проезд в городском транспорте

27 июня 2006 года на Майдане прошла акция протеста профсоюзных организаций против повышения тарифов на газ, электроэнергию и проезд в городском транспорте

Фото: Коммерсантъ / Константин Ильянок  /  купить фото

25 августа 2011 года в центре Киева прошли акции в поддержку экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, после того как 5 августа 2011 года при рассмотрении судом «газового» дела госпожа Тимошенко была арестована

25 августа 2011 года в центре Киева прошли акции в поддержку экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, после того как 5 августа 2011 года при рассмотрении судом «газового» дела госпожа Тимошенко была арестована

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

25 августа 2011 года на митинге против Юлии Тимошенко был разбит палаточный городок, кроме того, митингующие провели серию пикетов возле Печерского районного суда

25 августа 2011 года на митинге против Юлии Тимошенко был разбит палаточный городок, кроме того, митингующие провели серию пикетов возле Печерского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

24 ноября 2013 года на майдане Незалежности и Европейской площади в центре Киева прошли акции протеста против приостановки евроинтеграции Украины

24 ноября 2013 года на майдане Незалежности и Европейской площади в центре Киева прошли акции протеста против приостановки евроинтеграции Украины

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

Воскресная акция протеста, по разным данным, собрала от 50 тыс. до 100 тыс. человек

Воскресная акция протеста, по разным данным, собрала от 50 тыс. до 100 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Сергей Старостенко  /  купить фото

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Майдан Незалежности стал ареной «оранжевой революции» — массовых протестов оппозиции, не признавшей победы Виктора Януковича на выборах 21 ноября 2004 года (на фото — первый митинг 22 ноября)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В 2000–2001 годах по всей Украине проходили массовые акции против президента Леонида Кучмы (на фото — участник митинга 7 февраля 2001 года). Поводом для протестов стало обвинение президента в устранении журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года. Считается, что акция «Украина без Кучмы» стала главной причиной того, что президент в 2004 году не пошел на третий срок

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

19 октября 2002 года митинг в рамках акции «Восстань, Украина», объединивший все оппозиционные Леониду Кучме партии, собрал сторонников на Майдане

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Протестующие не уходили с майдана Незалежности больше месяца и жили на площади в палатках

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В 2004 году во время «оранжевой революции» активисты собирали деньги на бутерброды, чай и другие продукты для тех, кто установил на Майдане палатки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

27 декабря 2004 года, на следующий после повторных выборов президента Украины день сторонники победившего Виктора Ющенко провели митинг в поддержку своего кандидата (на фото — один из символов «оранжевой революции» — бабка Параска)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

22 ноября 2005 года тысячи украинцев собрались на Майдане в годовщину «оранжевой революции»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Старостенко

22 ноября 2005 года во время празднования годовщины «оранжевой революции» милиция задержала нескольких активистов, которые отделались штрафом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Старостенко

10 марта 2007 года акции оппозиции проходили под лозунгом «Геть, Ющенко!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

12 марта 2007 года на Майдане собралось около 50 тыс. сторонников Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий Украины, выступающих против роспуска Верховной рады Украины

Фото: Коммерсантъ / Андрей Федорук  /  купить фото

15 апреля 2007 года сторонники Партии регионов провели митинг на Майдане. Основным требованием оппозиции были досрочные президентские и парламентские выборы, а также сложение полномочий действующего правительства. На площади собрались около 5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Андрей Федорук  /  купить фото

27 июня 2006 года на Майдане прошла акция протеста профсоюзных организаций против повышения тарифов на газ, электроэнергию и проезд в городском транспорте

Фото: Коммерсантъ / Константин Ильянок  /  купить фото

25 августа 2011 года в центре Киева прошли акции в поддержку экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, после того как 5 августа 2011 года при рассмотрении судом «газового» дела госпожа Тимошенко была арестована

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

25 августа 2011 года на митинге против Юлии Тимошенко был разбит палаточный городок, кроме того, митингующие провели серию пикетов возле Печерского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

24 ноября 2013 года на майдане Незалежности и Европейской площади в центре Киева прошли акции протеста против приостановки евроинтеграции Украины

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой  /  купить фото

Воскресная акция протеста, по разным данным, собрала от 50 тыс. до 100 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Сергей Старостенко  /  купить фото

Смотреть

После выборов вахтовый корпункт в Киеве был закрыт, но сам «Ъ» остался — в виде вышедшей спустя полгода газеты «Коммерсантъ-Украина».

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