2004
газета «Коммерсантъ», журнал «Власть»
15 марта. Манеж, Фрадков и Неприходько
14 марта в России впервые прошли выборы президента, результат которых был известен задолго до голосования. Поэтому центральным материалом вышедшего на следующий день номера газеты стал не рассказ о победе Владимира Путина, а репортаж спецкорреспондента Андрея Колесникова о гораздо более волнующем событии — пожаре в московском Манеже.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Журнал «Власть» все же смог отыскать в скучных выборах скрытую интригу. Она состояла в том, что помешать переизбранию Путина могло только голосование россиян за «кандидата Неприходько», то есть неучастие в выборах более половины избирателей. В итоге Неприходько получил лишь 35,7% голосов, но все же сумел победить действующего президента в 25 регионах.
Ну а сам Путин с главной предвыборной интригой разобрался еще 1 марта, назначив нового главу правительства. В поисках замены для Михаила Касьянова (объявлен иностранным агентом) Кремль руководствовался исключительно принципом неожиданности, стараясь отыскать самую темную лошадку.
Михаил Фрадков в 2001 году
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Один из высокопоставленных кремлевских чиновников после объявления имени Михаила Фрадкова не смог сдержать радости и торжествующе заявил журналистам: «Ну что, никто не догадался? Вот то-то!»
журнал «Власть»
9 апреля. Я из лесу вышел, был сильный Ахмат
Ахмат Кадыров (справа) в декабре 1999 года
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
В апреле 2004 года корреспондент «Власти» Ольга Алленова отправилась в Чечню, чтобы выяснить, с чем связаны участившиеся случаи сложения оружия местными боевиками. Из того, что она описала в своем репортаже, можно было сделать два вывода. Во-первых, успех властей во многом объяснялся жестким давлением на родственников боевиков, противостоять которому ичкерийцы не могли. А во-вторых, боевики, перейдя из незаконных вооруженных формирований в законные, от своих сепаратистских взглядов не отказались. Об этом рассказал, в частности, бывший министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев.
Ольга Алленова говорила с ним буквально через пару недель после того, как он был вынужден выйти из лесу и встать на сторону официальных чеченских властей, поскольку кадыровцы взяли его родственников в заложники.
Через 20 дней после публикации Ахмат Кадыров был взорван на грозненском стадионе «Динамо».
Алла Барахова: Свое первое интервью Ахмат Кадыров дал мне. Это было в апреле 2000 года. К тому времени он успел лично познакомиться с Владимиром Путиным и стал большой надеждой Кремля. Во всяком случае, на встречу меня пригласили в один из домов на Ленинградском проспекте, которые принято называть генеральскими. Ахмат Кадыров встретил меня в папахе и тренировочных синих брюках с белыми лампасами.
Мне был предложен чай и откровенный рассказ о том, как простой боевик может вырасти сначала в муфтия, а потом и в главу субъекта федерации. В том, что именно ему следует возглавить Чечню, мой собеседник не сомневался. «У меня было столько врагов, что в кабинете я всегда держал автомат, а в столе пистолет. Как будто я в НКВД работаю, а не муфтием. Была и своя банда — так у нас называли охрану»,— рассказывал он. Многочисленная улыбчивая свита, охранявшая его в генеральской квартире, показалась мне уже не столь безобидной. В целом же рассказ проливал свет на то, почему Кремль, искавший в Чечне реальных народных лидеров, решил говорить именно с муфтием Кадыровым.
Будущему главе Чечни его первое интервью федеральному СМИ не понравилось. Когда я в следующий раз появилась перед ним и попыталась задать ему какой-то вопрос, он вдруг сказал:
— А, это ты? Что так плохо выглядишь? В прошлый раз вроде получше была.
Я настолько опешила, что забыла вопрос. До сих пор не могу вспомнить.
Май
Главным редактором газеты «Коммерсантъ» назначен Александр Стукалин
Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ
Александр Стукалин окончил МГТУ имени Баумана со специализацией «проектирование летательных аппаратов». С 1992 года — руководитель группы, затем — заместитель заведующего отделом политики «Коммерсанта-Daily». С 1994 года — выпускающий редактор газеты, с 1995 года — директор центра федеральных программ газеты. С 1996 года возглавлял информационный центр ИД «Коммерсантъ».
В январе 2003 года назначен заместителем шеф-редактора. 14 июня 2005 года Борис Березовский объявил о его увольнении с поста главного редактора газеты. В сентябре 2005-го покинул издательский дом. Вернулся в «Ъ» в сентябре 2008 года на должность заместителя главного редактора газеты.
Фальшивый президент с фальшивыми купюрами
Летом 2004 года на московский ипподром по случаю первых скачек на Приз президента России съехались лидеры стран СНГ. Места рядом с Владимиром Путиным поспешили занять Нурсултан Назарбаев и Леонид Кучма. В ответственный момент у президентов Казахстана и Украины не оказалось российских рублей, и Путину пришлось им одолжить.
Ставка верховного главнокомандующего. Президент России делает ставку в ходе скачек на Приз президента России. Москва, июль 2004 года
Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ
Это историческое событие успел зафиксировать фотокорреспондент «Ъ» Илья Питалев. 4 октября журнал «Власть» опубликовал фото. Оно оказалось настолько впечатляющим, что многие менее удачливые фотографы лишились покоя. В интернете началось обсуждение подлинности снимка.
Одни утверждали, что редакция воспользовалась программой Photoshop и прикрутила Путину голову, вырванную из другого контекста.
Другие сомневались в том, действительно ли руки принадлежат президенту и его ли это костюм. Доводы были самые разнообразные: голова президента «вырезана», его волосы так лежать не могли; по контуру головы нет объема; купюры находятся впереди левой руки, это неестественно; рукав девушки очень странный, между ним и лицом нет дистанции; рука за стаканом ушла куда-то вниз, это против законов анатомии и т. д.
18 октября «Власть» разочаровала подозрительных читателей, опубликовав еще четыре фальсификации из той же съемки, которые подтвердили, что деньги в руках у любого президента смотрятся крайне неестественно.
15 июня
Главным редактором «Автопилота» стал Николай Фоменко, а исполнительным редактором — Игорь Мальцев
Николай Фоменко окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Шоумен и профессиональный гонщик. По собственным словам, «Автопилот» возглавил, так как «друзья попросили помочь в раскрутке журнала». Покинул журнал в ноябре 2008 года.
Николай Фоменко в 2007 году
Фото: Андрей Данилов, Коммерсантъ
Игорь Мальцев окончил Дальневосточный институт рыбного хозяйства по специальности «эксплуатация силовых судовых установок». С начала 1990-х писал в «Ъ» про видеорынок. С 1997 года вел рубрику «Музыка» в «Автопилоте». С 2000 года — спецкор издательского дома.
Игорь Мальцев в 2008 году
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
С 2002 года вел в журнале Weekend рубрики «Вино», «Техника», «Дед». После ухода Николая Фоменко из «Автопилота» стал главным редактором журнала.
газета «Коммерсантъ»
7 июля. Полный истец
7 июля 2004 года газета опубликовала статью «Банковский кризис вышел на улицу», в которой рассказала о серьезных трудностях с выдачей наличных, возникших у системообразующих российских банков в связи с кризисом на рынке межбанковского кредитования. Упомянутый в статье Альфа-банк счел, что к оттоку вкладов привела именно публикация «Ъ», и подал в арбитражный суд иск на рекордную в истории российских СМИ сумму — 20,5 млн руб. возмещения убытков и 300 млн руб. репутационного вреда (в сумме свыше $11 млн — вся прибыль ИД «Коммерсантъ» за 2004 год).
В результате разбирательств в двух первых инстанциях сумма возмещения убытков была снижена вдвое, но размер репутационного вреда суд оставил без изменений. Тем самым, как констатировал «Ъ», «суд признал, что одна статья в нашей газете способна обрушить системообразующий банк». 28 января 2005 года издательский дом выплатил Альфа-банку 310,5 млн, а еще через три дня опубликовал текст решения суда и опровержение под общей шапкой «Полный истец».
Фото: Михаил Галустов / Коммерсантъ
Однако 23 марта Федеральный арбитражный суд Московского округа резко уценил репутацию Альфа-банка, снизив сумму компенсации нематериального вреда с 300 до 30 млн руб. Возвращать лишние 270 млн Альфа-банк не торопился, и получить их обратно удалось лишь в июне по специальному решению московского арбитражного суда.
Сентябрь. Трагедия в Беслане
1 сентября 2004 года отряд боевиков захватил школу в североосетинском Беслане, взяв в заложники более 1100 человек. В результате беспрецедентного для России теракта погибли свыше 330 человек, половина из которых — дети.
С первого дня в Беслане работала усиленная бригада «Коммерсанта»: уже утром 1 сентября на месте событий оказался владикавказский собкор «Ъ» Заур Фарниев, днем ему на помощь подъехали возвращавшиеся из командировки в Чечню спецкор «Ъ» Ольга Алленова и фотокорреспондент Валерий Мельников, позже вместе с тогдашним полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Яковлевым прилетел сотрудник ростовского корпункта «Ъ» Сергей Коновалов. А вечером 3 сентября, уже после штурма, их сменил спецкор «Ъ» Андрей Колесников.
Ольга Алленова: 28 августа 2004 года в Чечне прошли выборы президента, а 1 сентября 2004 года я должна была улетать из Минеральных Вод в Москву. В 11 часов мне позвонили из редакции: «В Беслане захвачена школа». Туда уже ехали мои коллеги из Ставрополя, они подобрали меня на минводском круге. Через два часа мы встали в пробке на административной границе Кабардино-Балкарии и Осетии. Простояв минут сорок и не сдвинувшись с места, мы пошли выяснять, в чем дело. «Вы что, не знаете? — строго спросил милиционер.— Боевики захватили школу. У нас особый режим досмотра».
Но через двадцать минут к нашей белой «Газели», заполненной рюкзаками с аппаратурой и прочим багажом, подошел молодой человек в гражданке: «За 200 рублей проедете вне очереди». Наш водитель Саша, ставропольский житель, бывавший в этих краях не раз, объяснил, что обычно здесь берут только 50 рублей, и превышение лимита — это, видимо, надбавка за особый режим. Мы дали 200 рублей и проехали не только вне очереди, но даже без досмотра. Тогда я даже не поняла, что произошло.
Через два дня наш Саша на своей «Газели» развозил раненых в больницы, потому что не хватало машин скорой помощи, и все мы знали, что никогда уже не сможем жить так, как жили до этого дня. Я уже знала, что террористы, захватившие школу, проехали в Беслан так же, как мы. Только у нас были рюкзаки с фотоаппаратурой, а у них оружие и взрывчатка. И даже теперь, после того, что с Бесланом случилось самое страшное и его забыли, я, оказываясь на кладбище жертв школы №1, каждый раз вспоминаю свой страшный взнос в жизнедеятельность системы, которая убила этих детей.
Фотогалерея
Захват школы №1
Ценый кадр
От съездов Союза кинематографистов фотокоры, как правило, не ждут особых удач — что там, дескать, одного Никиту Михалкова на трибуне снимать... Бывают, однако, и исключения. Вот, например, как повезло фотокорреспонденту «Ъ» Василию Шапошникову: пошел он на съезд в первый день — действительно снял на трибуне одного Никиту Михалкова (кадр опубликован в «Ъ» от 28 октября в статье «Заслушанный артист»).
Никита Михалков показывает статью о себе в газете «Коммерсантъ»
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
А пошел на другой день — снял уже двух Никит Михалковых (опубликовано 29 октября). В момент, когда был снят второй кадр, Михалков как раз объяснял собравшимся, что российский кинематограф до тех пор не встанет с колен, покуда существует эта желтая пресса, которая печатает такие отвратительные фотографии.
28 декабря. Оранжевая революция
26 декабря 2004 года президентом Украины был избран Виктор Ющенко. Выборы проходили в течение двух месяцев, в три тура и в крайне напряженной политической атмосфере.
Поэтому «Коммерсанту» пришлось освещать украинскую избирательную кампанию вахтовым методом: репортажи из Киева, сменяя друг друга, поочередно передавали спецкоры «Ъ» Андрей Колесников и Валерий Панюшкин (объявлен иноагентом).
При этом у каждого из них был свой конек. Колесников, уже давно работавший к тому времени в кремлевском пуле, запросто проникал в любые кабинеты и легко получал самые эксклюзивные комментарии. Панюшкину (объявлен иноагентом), потренировавшемуся до этого на антиглобалистах, лучше всего удавались проникновенные рассказы о нелегких буднях простых тружеников митингового труда.
Фотогалерея
Майдан Незалежности
После выборов вахтовый корпункт в Киеве был закрыт, но сам «Ъ» остался — в виде вышедшей спустя полгода газеты «Коммерсантъ-Украина».