Доходы бюджета Татарстана с начала 2025 года выросли на 15%
Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за пять месяцев 2025 года выросли на 15% и составили 235,4 млрд руб., что на 30 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.
Доходы бюджета Татарстана с начала 2025 года выросли на 15%
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По объему мобилизованных доходов Татарстан занял четвертое место среди субъектов России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, лидируя в Приволжском федеральном округе. В бюджет республики поступило 197,7 млрд руб., в местные бюджеты — 37,7 млрд руб.
Основными источниками доходов стали налог на прибыль — 69,9 млрд руб. и подоходный налог — 70,9 млрд руб. Налог на прибыль вырос на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Основная доля поступлений пришлась на нефтегазовый комплекс — 19,3 млрд руб. Значительно выросли неналоговые доходы — до 27,5 млрд руб., что на 54% больше прошлого года.
Поступления акцизов составили 18,1 млрд руб., налогов на совокупный доход — 19,5 млрд руб., имущественных налогов — 28,4 млрд руб. Положительная динамика доходов позволила обеспечить исполнение расходных обязательств в полном объеме.