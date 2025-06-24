Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за пять месяцев 2025 года выросли на 15% и составили 235,4 млрд руб., что на 30 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Татарстана с начала 2025 года выросли на 15%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Доходы бюджета Татарстана с начала 2025 года выросли на 15%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По объему мобилизованных доходов Татарстан занял четвертое место среди субъектов России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, лидируя в Приволжском федеральном округе. В бюджет республики поступило 197,7 млрд руб., в местные бюджеты — 37,7 млрд руб.

Основными источниками доходов стали налог на прибыль — 69,9 млрд руб. и подоходный налог — 70,9 млрд руб. Налог на прибыль вырос на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Основная доля поступлений пришлась на нефтегазовый комплекс — 19,3 млрд руб. Значительно выросли неналоговые доходы — до 27,5 млрд руб., что на 54% больше прошлого года.

Поступления акцизов составили 18,1 млрд руб., налогов на совокупный доход — 19,5 млрд руб., имущественных налогов — 28,4 млрд руб. Положительная динамика доходов позволила обеспечить исполнение расходных обязательств в полном объеме.

Анар Зейналов