Чиновник накатал на три года

Три года колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. присудили бывшему замминистра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому по делу о растрате. По версии следствия, чиновник заключил с подведомственным учреждением фиктивный договор аренды автомобиля Toyota Land Cruiser, фактически принадлежащего ему, в результате областному бюджету причинен ущерб свыше 1,5 млн руб. Второй фигурант дела, бывший руководитель территориального управления автодорог (ТУАД) Михаил Чуманов, незадолго до приговора заключил контракт с Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный процесс бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого растянулся на три года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Судебный процесс бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого растянулся на три года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирске сегодня вынесли приговор бывшему замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергею Ставицкому, который обвинялся в растрате.

Чиновника областного правительства задержали в марте. По материалам УФСБ в отношении него завели дело. Согласно материалам расследования, в 2018 году замминистра приобрел Toyota Land Cruiser. Чтобы освободить себя от высоких затрат на содержание внедорожника, чиновник по договоренности с руководителем подведомственного ему ТУАД Михаилом Чумановым сдал джип в аренду данному учреждению. Для этого был подписан фиктивный договор с подставным лицом. В последующем замминистра использовал автомобиль не только по службе, но и в личных целях. По условиям соглашения, арендные платежи ежемесячно поступали на счет подставного лица, а распоряжался ими Сергей Ставицкий. Также за счет средств ТУАД оплачивались ремонт и техобслуживание, заправка топливом, указывается в материалах дела. Как считает следствие, региональному бюджету был причинен ущерб свыше 1,5 млн руб.

Сергею Ставицкому и Михаилу Чуманову предъявили обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Последнему дополнительно инкриминировали три эпизода взяток (ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в июле—ноябре 2020 года экс-глава ТУАД якобы получил взятки на сумму более 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний за заключение новых контрактов на ремонт и реконструкцию дорожной сети региона. Кроме того, в сентябре 2020 года начальник ТУАД похитил у предпринимателя 100 тыс. руб., пообещав помощь в выделении его фирме бюджетного финансирования.

В мае 2022 года в Железнодорожном райсуде Новосибирска начался процесс, который затянулся на три с лишним года. В марте 2025 года, когда разбирательство вышло на завершающую стадию, Михаил Чуманов подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ, и дело в отношении него было приостановлено. Только по обвинению во взяточничестве ему грозило от восьми до 15 лет лишения свободы.

Сегодня состоялось заключительное судебное заседание. Бывшему замминистра назначили три года лишения свободы и штраф 500 тыс. руб. Время, которое он провел под стражей (с 19 марта 2021-го по 25 февраля 2022 года) и домашним арестом (с 25 февраля 2022-го по 18 марта 2022 года), ему зачли в срок наказания. День в СИЗО будет засчитан за полтора дня в колонии общего режима, два дня домашнего ареста приравнены к одному дню в ИК общего режима. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, суд удовлетворил исковые требования ведомства и взыскал с бывшего замминистра в пользу Новосибирской области более 1,5 млн руб.

Экс-министра взяли под стражу в зале суда. Журналистам он сообщил, что никакого преступления не совершал и оспорит приговор.

Константин Воронов