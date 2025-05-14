Суд удовлетворил иск ЛЭСК к липецким «Овощам Черноземья»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) о взыскании 5,1 млн руб. пени за просрочку оплаты услуг по передаче электроэнергии с местного ООО «Овощи Черноземья» (структура агрохолдинга «Эко-культура»). Это следует из картотеки арбитражных дел.

ЛЭСК инициировала разбирательство 10 декабря 2024 года. Тогда она заявила требования в 104,2 млн руб., где 100 млн руб. составляла задолженность контрагента, а 4,2 млн руб. — пени за просрочку исполнения обязательств.

В январе истец отказался от требования 100 млн руб., так как они были оплачены 18 декабря 2024 года. При этом ЛЭСК уточнила размер пени до 5,1 млн руб.

Это не первый спор между сторонами, с апреля 2021 года они сталкивались в суде 24 раза, с начала 2025 года — шесть. Так, в начале января ЛЭСК потребовала с «Овощей Черноземья» 224,7 млн руб., в конце — 7,6 тыс. руб., в начале февраля — 331,8 млн, в середине марта — 386,1 млн, в начале апреля — 353,2 млн, в конце — 300,5 млн. Все эти иски приняли к производству, от самого маленького заявитель отказался, остальные рассматриваются.

Алина Морозова