«Липецкая энергосбытовая компания» требует с «Овощей Черноземья» 353,2 млн

ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» обратилось в арбитражный суд Липецкой области с иском к ООО «Овощи Черноземья» на сумму 353,2 млн руб. Требования включают 348,7 млн руб. основного долга за потребленную в феврале электроэнергию и пени в сумме 4,5 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Это уже пятый иск ПАО «ЛЭСК» к ООО «Овощи Черноземья» с начала года Общая сумма требований с января по март составила около 1 млрд руб. — долг и пени за потребление в ноябре, декабре и январе.

В 2024 году суд утвердил мировые соглашения между компаниями по делам о взыскании долга и пени за период с июня 2023-го по апрель 2024 года.

По данным Rusprofile, ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) было зарегистрировано в Липецке в январе 2005 года. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Информация об учредителях не раскрывается. Правопредшественник — ликвидированное в 2008 году ОАО «Липецкэнерго», которое принадлежало управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области. 2024 год ЛЭСК отработала с выручкой в 15 млрд руб. и чистой прибылью в 440 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 15 млрд и 1,4 млрд руб. соответственно. Генеральный директор — Сергей Воробцов. Он также руководит местным ООО «Новитэн», которое занимается торговлей электроэнергией. Ранее учредителем этой компании выступала ЛЭСК. ООО «Овощи Черноземья» было зарегистрировано в липецкой Усмани в мае 2012 года для выращивания овощей защищенного грунта. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Доли компании разделены пополам между ООО «Эко-культура инвест» и ООО «Эко-культура». Выручка «Овощей Черноземья» в 2024 году составила 7,6 млрд руб., чистый убыток — 303 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 6,4 млрд руб. и 501 млн руб. соответственно. Генеральный директор — Ания Гаршина.

Юрий Голубь