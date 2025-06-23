Главные новости за 23 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Соединявший Санкт-Петербург с европейскими городами паром Princess Maria продали на лом. Об утилизации лайнера сообщило финское СМИ Moottori. Компания St. Peter Line приобрела судно в 2010 году и организовала круизы в Петербург из Хельсинки, Таллина и Стокгольма. В 2016 году новым владельцем стала итальянская компания Moby Lines, паром переименовали в Moby Dada. Спустя шесть лет лайнер отправился в сицилийский порт Мессина и в Россию уже не возвращался.

Специалисты выявили 14 точек незаконной торговли при посещении шести локаций Центрального района Петербурга. На наличие незаконной торговли проверили Дворцовую площадь, арку Главного штаба, участки у Казанского собора и станции метро «Адмиралтейская», набережную канала Грибоедова и Невский проспект. На нарушителей составили протоколы по административной статье. Кроме этого, было демонтировано пять незаконно установленных рекламных конструкций.

На петербургском предприятии «Автозавод АГР» начнут выпускать три модели китайской марки GAC. Это два кроссовера и минивэн, сообщил специализированный портал «Китайские автомобили». Пока там производят автомашины под брендом Solaris. В августе прошлого года завод приступил к тестовой сборке двух кроссоверов GAC. Теперь идет получение ОТТС на три модели китайского бренда российской сборки.

По подозрению в финансировании экстремистской организации задержан житель Санкт-Петербурга. В региональном управлении ФСБ России полагают, что он отправлял донаты в адрес Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанный инициативно оказывал финансовую помощь Фонду. По факту донатов экстремистской организации возбуждено уголовное дело по ст. 282.3 УК РФ. Решается вопрос об избрании петербуржцу меры пресечения.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Дмитрия Коротаева и Романа Муромского виновными в кардинге (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и распространении вредоносного софта (ст. 273 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда. Суд назначил им по пять лет колонии общего режима. Однако подсудимым зачли срок заключения в СИЗО и отпустили на свободу. Следствие связывает фигурантов с известной хакерской группировкой REvil. Подробнее — в материале «Ъ».

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ТРК площадью 14,2 тыс. кв. м на улице Современников в Новогорелово, построенного Kronung Group. На момент ввода торгово-развлекательного центра более 80% площадей уже распределены. Среди арендаторов — «М.Видео», Fitness House, «Детский Мир», региональные операторы детского досуга, а также рестораны и кафе, рассказал «Ъ-СПб» соучредитель и гендиректор застройщика Филипп Шраге. В процессе реализации проекта объем инвестиций был увеличен и составил 1,5 млрд рублей.

В Москве в возрасте 79 лет умер джазмен, композитор и трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. Информацию о смерти музыканта «Ъ-СПб» подтвердил директор группы Сергей Васильев. Место и дата похорон уточняются. Господин Парфенов родился 19 января 1946 года в селе Булгаково (Башкирия). Постоянным участником группы «АукцЫон» он стал после записи альбома «Юла» в 2011 году.

Федеральный девелопер ГК «Развитие» намерен завершить возведение долгостроя — жилого комплекса «Финский квартал» в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти. Инвестиции в этот проект составили около 2,7 млрд рублей. До того строительством ЖК занималась компания «Элемент-Бетон». Сдать жилой комплекс в эксплуатацию планируют во II квартале 2028 года.

В Петербурге после ночной сходки велосипедистов у ЖК «Морской каскад» возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В ночь на 22 июня с веловстречи на Васильевском острове в отделы полиции забрали более 100 человек. Также был задержан предполагаемый организатор сходки — 33-летний любитель уличных фестов и BMX-райдер, проживающий в Ломоносовском районе. На шум и громкую музыку пожаловались местные жители.

Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам проверить аэропорты с пассажиропотоком, превышающем миллион человек в год. Под этот параметр попадает и Пулково. Ведомство получает обращения о необоснованном завышении цен на продукты, включая питьевую воду, в магазинах и ресторанах на территории воздушных гаваней, отметили в ФАС. В общей сложности антимонопольщики проведут анализ ценообразования в аэропортах 28 регионов РФ.

Полиция накрыла канал нелегальной миграции в Выборгском районе Ленинградской области. Злоумышленники успели легализовать 23 иностранных гражданина, сообщили в региональном управлении МВД РФ. По подозрению в осуществлении незаконной деятельности задержаны двое мужчин, 51 и 42 лет. За свои услуги с каждого мигранта они брали по 2 тыс. рублей. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Список локаций в Петербурге, где планируется запретить поездки курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и электровелосипедах будет изменен, рассказал «Ъ-СПб» 23 июня заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков. По словам чиновника, распоряжение, как и планировалось раньше, вступит в силу 1 июля. «Определенные ограничения будут»,— подтвердил представитель комтранса.