Комтранс пересмотрит список запрещенных для курьеров локаций в Санкт-Петербурге

Список локаций в Петербурге, где планируется запретить поездки курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и электровелосипедах будет изменен, рассказал «Ъ-СПб» 23 июня заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы до определенного момента должны вместе с курьерами и доставщиками, а также другими профильными комитетами обсудить полную географию. Поэтому список локаций сейчас видоизменяется. Он должен учитывать максимальное количество требований, в первую очередь безопасность граждан. С точки зрения районов локации тоже будут видоизменяться»,— заявил господин Казаков.

При этом, по словам чиновника, распоряжение, как и планировалось раньше, вступит в силу 1 июля. «Определенные ограничения будут»,— подтвердил представитель комтранса.

Михаил Казаков также отметил, что речь идет не только о запретах. Параллельно на федеральном уровне обсуждается вопрос изменения ПДД. Предлагается ограничить скорость СИМ до 20 км/ч для поездок по краю дороги и до 10 км/ч — по тротуару.

Распоряжение комитета по транспорту было опубликовано 10 июня и проходило антикоррупционную экспертизу до 23 июня. В документе указаны локации, где будет запрещено ездить курьерам — улицы, площади, парки, которые находятся в Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петродворцовом, Приморском районах. При этом в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском — работу курьеров запретят полностью. Зоны, указанные в этих районах, соответствуют границам муниципальных образований.

Кроме того, комитет намерен регламентировать внешний вид сотрудников служб доставки: например, на сумке в четырех местах должен быть размещен идентификационный номер. Одежда курьера должна позволять идентифицировать его как лицо, работающее в службе доставки (цвет, символика, бейдж и другие элементы).

Подробнее о вводимых правилах — в материале «Ъ-СПб» «Курьерам указывают на объездную дорогу».

Надежда Ярмула