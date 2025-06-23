Пулково проверят на ценообразование товаров и услуг

Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам проверить аэропорты с пассажиропотоком, превышающем миллион человек в год. Под этот параметр попадает и Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ведомство получает обращения о необоснованном завышении цен на продукты, включая питьевую воду, в магазинах и ресторанах на территории воздушных гаваней. Сотрудники антимонопольной службы проведут анализ ценообразования в аэропортах в 28 регионах.

«При выявлении нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства на территории аэропортов служба будет применять меры реагирования»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажиры внутренних рейсов смогут по биометрии пройти зоны досмотра в Пулково.

Татьяна Титаева