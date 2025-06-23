Пулково проверят на ценообразование товаров и услуг
Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам проверить аэропорты с пассажиропотоком, превышающем миллион человек в год. Под этот параметр попадает и Пулково.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Ведомство получает обращения о необоснованном завышении цен на продукты, включая питьевую воду, в магазинах и ресторанах на территории воздушных гаваней. Сотрудники антимонопольной службы проведут анализ ценообразования в аэропортах в 28 регионах.
«При выявлении нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства на территории аэропортов служба будет применять меры реагирования»,— добавили в ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажиры внутренних рейсов смогут по биометрии пройти зоны досмотра в Пулково.