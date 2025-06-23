Незаконную работу 14 точек торговли пресекли в Центральном районе Петербурга

Специалисты выявили 14 точек незаконной торговли при посещении шести локаций Центрального района Санкт-Петербурга. На нарушителей составили протоколы по административной статье, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

На прошлой неделе на наличие незаконной торговли проверили Дворцовую площадь, арку Главного штаба, участки у Казанского собора и станции метро «Адмиралтейская», набережную канала Грибоедова и Невский проспект. Рейд помог установить 14 случаев нелегальной деятельности.

Помимо этого, специалисты демонтировали пять незаконно установленных рекламных конструкций.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что незаконные постройки почти полностью убрали с Апраксина двора.

Татьяна Титаева