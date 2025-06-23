Ходивший из Европы в Петербург паром Princess Maria продали на лом

Соединивший Санкт-Петербург с европейскими городами паром Princess Maria продали на лом. Об утилизации лайнера сообщило финское СМИ Moottori.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания St. Peter Line приобрела судно в 2010 году и организовала круизы в Петербург из Хельсинки, Таллина и Стокгольма. В 2016 году новым владельцем стала итальянская компания Moby Lines, паром переименовали в Moby Dada. Спустя шесть лет лайнер отправился в сицилийский порт Мессина и в Россию уже не возвращался.

Moby Lines весной этого года продала Princess Maria на утилизацию в Турцию. В свое время паром сделал доступными круизы по Балтике, стал одной из первых регулярных паромных линий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» прибыл в Петербург для планового ремонта.

Татьяна Титаева