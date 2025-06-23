Уфимцам вынесли приговор за вымогательство

Ленинский райсуд Уфы вынес приговор трем местным жителям в возрасте от 31 года до 67 лет, признав их виновными в вымогательстве (п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Одному из подсудимых назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб., двум другим — 10 лет лишения свободы со штрафом по 150 тыс. руб. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

В суде установили, что с мая 2017 года по ноябрь 2021 года подсудимые под угрозой насилия, порчи имущества и распространения лживой информации, вымогали у потерпевших имущество в особо крупном размере.

Подсудимые не признали вину.

Венера Хисамова