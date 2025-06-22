Путин поддержал идею ввести обязательный ЕГЭ по истории для гуманитарных вузов

Президент Владимир Путин провел встречу с редакторами учебников по истории. В ходе беседы глава государства поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные и социально-экономические вузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С таким предложением на встрече выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, курс истории должен охватывать и тех абитуриентов, которые поступают на гуманитарные направления. Многие из них сдают ЕГЭ по обществознанию. «Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет»,— отреагировал президент.

Помощник президента Владимир Мединский также участвовал во встрече. Он, в свою очередь, заявил, что учебники по истории стали удобнее для подготовки к ЕГЭ. Из-за этого, убежден господин Мединский, стали лучше и результаты экзамена последних лет у тех, кто готовится по новым учебным пособиям.