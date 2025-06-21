Осквернивший госсимвол блогер из Кудрово стал фигурантом двух уголовных дел

Петербургская полиция возбудила сразу два уголовных дела в отношении блогера, осквернившего государственный символ во время стрима. Как сообщили в региональном ГУ МВД, скандальное видео, на котором мужчина срывает флаг РФ, правоохранители выявили в ходе мониторинга соцсетей 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оперативники установили личность блогера — им оказался 28-летний житель города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Его задержали на спортплощадке недалеко от торгового центра во время включения очередного стрима.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Помимо этого, отдел дознания УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти также возбудил уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом РФ).

В настоящий момент решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения, добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отправил в СИЗО до середины августа блогершу, которая демонстративно на видео сожгла свой паспорт.

Андрей Цедрик