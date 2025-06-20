Главные новости за 20 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Концертный комплекс, который ВТБ планирует разместить по соседству с Адмиралтейскими верфями на Ново-Адмиралтейском острове, могут построить к концу 2030 года. Два года отведут на подготовку и три — на строительство. Сейчас банк рассматривает поступившие от итальянских и китайских компаний проекты и решает вопрос с выкупом земельного участка у города. Об этом президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал «Ъ-СПб» на полях ПМЭФ-2025.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-депутата Законодательного собрания (ЗакС) Петербурга Максима Резника (признан в РФ иностранным агентом). Соответствующая информация появилась в базе МВД. Основание для розыска в карточке министерства не указывается.

Многопрофильная компания «Заслон» (бывший холдинг «Ленинец») построит в Московском районе города индустриальный парк с научно-производственным центром. На площадке планируют выпускать экспериментальные, опытные, малосерийные и серийные образцы продукции для медицины, радио- и микроэлектроники. Инвестиции в проект составят 12,5 млрд рублей. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и ООО «Индустриальная инфраструктура Северной столицы» (ИИСС, входит в группу ВТБ) подписали соглашение о партнерстве при реализации проекта строительства недвижимости для размещения высокотехнологичных производств в индустриальном парке «Марьино». Церемония прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Петербург не вошел в топ-5 регионов в новом национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Рейтинг был представлен на ПМЭФ-2025. В этом году Петербург занял шестое место. В прошлом году город занимал пятое место рейтинга, а в 2023 году — также шестое. Ленинградская область в этом году не вошла в десятку регионов-лидеров.

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о преступлениях «азербайджанской мафии». Главарю банды треш-блогеров Туралу Мамедову дали пять лет заключения в исправительной колонии. Фигурантами по уголовному делу проходили еще 14 человек. В зависимости от совершенных деяний у некоторых из них больше статей.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали соглашение об обеспечении транспортной и инженерной инфраструктурой общественно-делового комплекса «Лахта-центр». Свои подписи в документе они оставили на полях ПМЭФ-2025. Инвестиции в реализацию проекта превысят 100 млрд рублей.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» ищет перевозчиков для трамвайных и троллейбусных маршрутов, которые использует «Горэлектротранс» (ГЭТ). Два тендера на 30 млрд рублей опубликованы на сайте госзакупок. Соглашения станут продолжением реформы по переходу на новую систему оплаты транспортных услуг, которая ранее коснулась «Пассажиравтотранса» (ПАТ).

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о халатности сотрудников Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ № 1) на улице Сикейроса, где из-за отравления барием погибли восемь пациентов. Фигурантами по нему проходили экс-заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева и бывшая замглавврача Александра Феофанова. Они получили 5 и 4,5 года колонии соответственно.

ГК «Нацпроектстрой» инвестирует около 130 млрд рублей в создание трамвайного маршрута до города-спутника Южный в Петербурге. Соглашение о намерениях 20 июня на полях ПМЭФ-2025 подписали гендиректор компании Алексей Крапивин, президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Александр Беглов. Потенциальный маршрут пройдет вдоль Софийской улицы в Колпино, Южной широтной магистрали до ТПУ «19-й км» и Волхонского шоссе до города-спутника Южный.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) состоялось традиционное выступление президента РФ Владимира Путина. Глава государства говорил об экономике, бизнесе, технологиях, ОПК, бедности и торговле. «Ъ-СПб» собрал основные тезисы из его речи. Сама «пленарка» продолжалась в течение четырех часов.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора франшизы «Крошка картошка» Андрея Королева, подозреваемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за продажу за 1 млн рублей подложной аккредитации для СМИ на ПМЭФ-2025. В СИЗО фигурант пробудет как минимум до 17 августа.

Бывший лидер московского «Спартака» и сборной России по футболу, уроженец города Ломоносов Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» на полях ПМЭФ-2025 оценил итоги выступления петербургского «Зенита» в РПЛ, уступившего титул «Краснодару». В числе прочего господин Мостовой заявил, что теоретически не отказался бы от предложения когда-нибудь возглавить команду с берегов Невы в качестве тренера.