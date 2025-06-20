Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025: главные тезисы президента

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) завершилось выступление президента России Владимира Путина. Глава государства говорил об экономике, бизнесе, технологиях, ОПК, бедности и торговле. «Ъ-СПб» собрал основные тезисы из его речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин начал с описания экономической ситуации в стране. Глава государства заявил, что ВВП России в течении двух лет ежегодно растет более чем на 4%, а темп роста превышает среднемировые. За первые четыре месяца 2025-го ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении. В апреле рост ускорился до 1,9%.

По словам президента, инфляция в стране, благодаря действиям Банка России и правительства, снизилась ниже 10%. Годовая инфляция на 16 июня составила 9,6%. «Наша важнейшая задача текущего года обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы»,— продолжал господин Путин.

Уровень безработицы в стране стабилизировался и сократился до исторического минимума — до 2,3%. «За последние четыре года количество занятых в России выросло на 2,4 млн. человек»,— заявил Владимир Путин. На пленарном заседании прошлого года президент отмечал, что уровень безработицы сократился до 2,6%.

Молодежная безработица сейчас составляет около 7,5%. По этого показателю среди молодежи РФ входит в число лучших в мире, заявил глава государства.

Снижается, по данным президента, и уровень бедности в стране. «Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2%»,— заявил Владимир Путин. Он напомнил, что в 2000-м году уровень бедности составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на показатель в 5%.

Говоря о занятости населения, президент отметил, что «уровень зарплат в России пока еще, конечно, недостаточный». По мнению главы государства, России необходим переход к экономике высоких зарплат, в основе которых находится повышение производительности труда. Рост зарплат должен основываться «на повышении качества рабочих мест и производительности труда», заявил Владимир Путин.

Во время выступления президент озвучил рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Его результаты были озвучены на форуме за несколько часов до пленарного заседания. Лидером по-прежнему остается Москва. Далее следует Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте — Московская область и Республика Башкортостан. Петербург выбыл из топ-5 и занял шестое место. Ленинградская область в этом году не вошла в десятку лидеров.

К 2030 году, по заявлению президента, должна войти в топ-20 мировых лидеров по ведению бизнеса. По словам главы государства, для достижения этой цели правительство вместе с экспертами и предпринимателями разрабатывает национальную модель целевых условий ведения бизнеса в стране.

Подробнее о заявлениях Владимира Путина и его поручениях — в трансляции «Ъ».

Надежда Ярмула