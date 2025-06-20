КППИТ и ИИСС заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве жилья для «Марьино»

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и ООО Индустриальная Инфраструктура Северной Столицы (ИИСС) (входит в группу ВТБ) подписали соглашение о партнерстве при реализации проекта строительства жилья для размещения высокотехнологичных производств в индустриальном парке «Марьино». Церемония прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

ИИСС намерена возвести в разных локациях Петербурга объекты недвижимости в формате Light Industrial для быстрого запуска производств. Они представляют собой универсальные производственно-складские здания, разделенные на автономные блоки, которые продаются в собственность.

Проект инвестиционной программы будет реализован в индустриальном парке «Марьино». На территории площадью 3,7 га к 2027 году построят 13 зданий. Общая площадь комплекса превысит 19 тыс. кв. метров. На реализацию проекта уйдет свыше 1,5 млрд рублей.

Компания ИИСС завершает проектирование стартового проекта, и в III квартале планирует начать строительство. Опыт в Петербурге позволит ей выйти с подобными проектами и в другие регионы.

«Развитие сектора промышленной недвижимости даст бизнесу гибкие возможности для роста, поможет высокотехнологичным предприятиям масштабироваться, снизить издержки и адаптироваться к меняющимся условиям рынка»,— отметил глава КППиТ Александр Ситов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ВТБ инвестирует 800 млрд в строительство специализированного порта в Усть-Луге.

Татьяна Титаева