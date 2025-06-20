Газпром инвестирует 100 млрд рублей в развитие инфраструктуры у «Лахта Центра»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение об обеспечении транспортной и инженерной инфраструктурой общественно-делового комплекса «Лахта Центр». Свои подписи в документе они оставили на полях Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По этому соглашению «Лахта Центр» и прилегающую к нему территорию обеспечат объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. Там будут реализованы условия для преобразования этой территории в единое общественно-деловое пространство.

Инвестиции в реализацию проекта превысят 100 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ВТБ профинансирует строительство нового отеля на берегу Финского залива.

Татьяна Титаева