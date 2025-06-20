Бывший лидер «Спартака» Мостовой готов к предложению возглавить «Зенит»

Бывший лидер московского «Спартака» и сборной России по футболу, уроженец города Ломоносов Александр Мостовой 20 июня в разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» на полях ПМЭФ оценил итоги выступления петербургского «Зенита» в РПЛ, уступившего титул «Краснодару».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие футболисты «Спартака» и сборной России Александр Мостовой (слева) и Дмитрий Сычев (справа) на стенде Российского футбольного союза на ПМЭФ-2025.

Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ Бывшие футболисты «Спартака» и сборной России Александр Мостовой (слева) и Дмитрий Сычев (справа) на стенде Российского футбольного союза на ПМЭФ-2025.

Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ

«Как бывший игрок "Спартака“ я, конечно, радуюсь»,— сказал господин Мостовой, добавив, что все еще ждет чемпионства красно-белых.

На вопрос о том, готов ли экс-футболист дебютировать в качестве главного тренера в футбольном клубе «Ленинградец» он ответил отрицательно.

Однако от предложения теоретически возглавить петербургский «Зенит» господин Мостовой не отказался, подчеркнув, что это был хороший вопрос.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-президент «Зенита» и бывший министр спорта России Виталий Мутко отказался комментировать выступление команды в чемпионате России в год столетия клуба.

Андрей Маркелов