Петербург и Ленобласть снизили позиции в рейтинге инвестклимата российских регионов

Петербург не вошел в топ-5 регионов в новом национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Рейтинг был представлен на ПМЭФ-2025 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

В этом году Петербург занял шестое место. В прошлом году город занимал пятое место рейтинга, а в 2023 году — шестое. Тройку лидеров составляют Московская область и Республика Башкортостан (3-е место), Нижегородская область и Республика Татарстан (2-е место), Москва (1-е место).

Четвертое место разделили Сахалинская и Тюменская области. Замыкают топ-5 регионов Калужская, Смоленская и Челябинская области. Ленинградская область в этом году не вошла в десятку регионов-лидеров. В 2024 году у нее было 10-е место, а в 2023 году — 13-е.

Александра Тен