Перевозчикам предложат новый контракт

СПб ГКУ «Организатор перевозок» ищет перевозчиков для трамвайных и троллейбусных маршрутов, которые использует «Горэлектротранс» (ГЭТ). Два тендера на 30 млрд рублей опубликованы на сайте госзакупок. Соглашения станут продолжением реформы по переходу на новую систему оплаты транспортных услуг, которая ранее коснулась «Пассажиравтотранса» (ПАТ). Эксперты полагают, что альтернативы ПАТ в городе нет и по квалификационным требованиям победить сможет только эта компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По прошлой системе, город оплачивал только транспортную работу по установленным тарифам, а всю выручку от пассажиров забирал в бюджет, что было невыгодно для предприятий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По прошлой системе, город оплачивал только транспортную работу по установленным тарифам, а всю выручку от пассажиров забирал в бюджет, что было невыгодно для предприятий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конкурс на трамвайные перевозки стоимостью 18,352 млрд рублей включает существующие маршруты ГЭТ. К примеру, № 20 «Проспект Культуры — Площадь Ленина» и № 61 «Суздальский проспект — Станция метро "Выборгская"». Максимальная цена контракта по троллейбусным перевозкам чуть дешевле и составляет 12,729 млрд рублей, в перечне — около 50 маршрутов.

Во второй аукцион кроме уже работающих транспортных линий добавлены направления № 51 «Светлановский проспект — Толубеевский проезд» и №?52 «Станция метро "Старая Деревня" — Парашютная улица, 60» в Выборгском и Приморском районах города.

Прием заявок на тендеры продлится до 4 июля, а оказание услуг по соглашениям победители начнут с 16 июля. Контракты с ними будут действовать чуть больше года. Ожидающиеся подписания нетто-контрактов станут продолжением транспортной реформы, первопроходцем в которой был ПАТ.

В Петербурге до внедрения нововведений с перевозчиками заключали брутто-контракты, которые были результатом транспортной реформы 2022 года. По той системе город оплачивал только транспортную работу по установленным тарифам, а всю выручку от пассажиров забирал в бюджет, что было невыгодно для предприятий.

Теперь контракты, как следует из проектной документации, предусматривают другой формат оплаты работы. Все деньги, которые платят пассажиры, будут оставаться у перевозчиков. Также дополнительно они начнут получать фиксированную оплату за транспортные услуги, однако город перестанет выплачивать бюджетные субсидии на покрытие расходов городского предприятия.

Именно из-за нововведений в бюджете Петербурга сократился размер субсидий для «Пассажиравтотранса»: с 16,7 млрд рублей в прошлом году он упал до 9 млрд рублей. В случае с «Горэлектротрансом» показатель сократился с 21 до 13 млрд рублей.

На новую систему в мае перешел «Пассажиравтотранс», когда заключил аналогичный контракт за 327 млрд рублей на 10 лет без проведения торгов. При этом для «Горэлектротранса» решили провести электронные аукционы.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сошлись во мнении, что тендеры заточены напрямую под предприятие. Как объяснил директор консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин, отсечь другие компании будет возможно через ограничения по квалификации, к которым подходит только «Горэлектротранс».

«У ГЭТ уже есть привязка к инфраструктуре, которая необходима для осуществления троллейбусных и трамвайных перевозок. Предприятие, несмотря на тендер, является единственным поставщиком транспортных услуг в подобном объеме. Ни у кого в Петербурге, кроме "Горэлектротранса", нет как минимум 500 или даже 700 трамвайных вагонов, которые необходимы городу»,— завершил транспортный аналитик Владислав Булгаков.

Стефания Барченкова