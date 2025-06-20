Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а «настаивает на признании реалий, которые сложились на земле». Об этом российский Владимир Путин cказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В форуме участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.
Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».