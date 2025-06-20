Путин: РФ и Китай не формируют новый миропорядок, а расчищают для него дорогу

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только оформляют его. При этом он подчеркнул заинтересованность РФ в том, чтобы он отвечал интересам большинства стран.

«Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем,— сказал Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).— Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно что восход солнца, от этого никуда не деться».

Президент подчеркнул, что Россия и Китай «оформляют и, может быть, расчищают дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран».

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В форуме участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая