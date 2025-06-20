Путин: Израиль сегодня почти русскоговорящая страна

Президент Владимир Путин сказал, что Израиль сегодня почти русскоговорящая страна и Россия учитывает этот факт. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

«В Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня»,— заявил сказал господин Путин.

При этом он сказал, что попросил Израиль и США обеспечить безопасность российских специалистов в Иране. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на такую просьбу.

Израиль 13 июня начал операцию «Народ как лев», атаковав ядерные объекты Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание-3» и нанес удары по городам Израиля. В течение недели ЦАХАЛ заявлял о ликвидации нескольких высокопоставленных иранских военнослужащих.

Подробнее о развитии конфликта — в прямой трансляции «Ъ».

Екатерина Отрашкевич