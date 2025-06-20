Путин: РФ представила Ирану и Израилю свое видение урегулирования конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия представила Ирану и Израилю видение урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По словам российского лидера, в настоящее время эти идеи обсуждаются.

«Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием»,— сказал Владимир Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.

«Здесь точно можно найти приемлемые решения, на мой взгляд, как для одной, так и для другой страны,— заявил Владимир Путин. — И страны глобального Юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На мой взгляд, такое решение существует».

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В форуме участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая