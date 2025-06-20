Путин: сброс «грязной бомбы» на Россию будет последней ошибкой Украины

Если на территорию России будет сброшена «грязная бомба», это может быть последней ошибкой Украины, заявил президент России Владимир Путин.

«Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории нынешней Украины. Может быть, последней»,— сказал господин Путина на ПМЭФ.

В ядерной доктрине прописано, что Россия отвечает на угрозы зеркально, пояснил он. И ответ России будет катастрофическим, добавил президент.

«Наш будет очень жестким и скорее всего катастрофическим, как для неонацистского режима, так и для самой Украины»,— сказал Владимир Путин.

Вместе с тем он отметил, что никаких подтвержденных данных, что Украина собирается применить «грязную бомбу», у России нет.

«Слава богу, подтверждений таких намерений у нас нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больной голове они могут появиться»,— заключил Владимир Путин.