«Экогрупп» инвестирует 200 млн рублей в завод препаратов для воды в ОЭЗ «Липецк»

ООО «Экогрупп» вкладывает 200 млн руб. в строительство завода препаратов для очищения воды на грязинской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и гендиректор «Экогрупп» Павел Пестряков на Петербургском международном экономическом форуме.

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года. Предприятие должно обеспечить появление 18 рабочих мест. Планируется, что завод будет производить препараты для обратноосмотических и ультрафильтрационных систем, включая антискаланты, биоциды и моющие агенты. Также там будут выпускать реагенты для удаления тяжелых металлов из сточных вод, коагулянты, флокулянты и деэмульгаторы. Планируется производство реагентов для оборотной воды, котлового оборудования, ингибирования коксообразования и полимерообразования.

По данным Rusprofile, ООО «ПК "Экогрупп"» зарегистрировано в 2024 году в городе Грязи Липецкой области для производства прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем является ООО «НПО "Экотехнологии"» Павла Пестрякова. ООО «НПО "Экотехнологии"» закончило 2024 год с выручкой в 1,1 млрд руб. и чистой прибылью в 266 млн руб.

«Приход нового резидента в ОЭЗ "Липецк" — очередное подтверждение инвестиционной привлекательности нашего региона. Проект имеет особое значение, так как направлен на решение важных экологических задач и импортозамещение в химической промышленности»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Егор Якимов