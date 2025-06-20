В Сочи выставили на торги участок под отель рядом с аэропортом

Российский аукционный дом снизил минимальную стоимость земельного участка площадью 8 тыс. кв. м в микрорайоне Молдовка до 190 млн руб. Торги по продаже земли напротив международного аэропорта Сочи пройдут 31 июля, сообщает пресс-служба АО «РАД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заявления на участие в аукционе принимаются до 28 июля. Начальная стоимость лота составляет 240 млн руб. Участок расположен на склоне горы в нижней части микрорайона, с территории открываются панорамные виды на море, город и горы. К земле от улицы Кишиневская ведет грунтовая дорога.

Лот находится в Адлерском районе Сочи, выше улицы Кишиневская. Расстояние до магистрали составляет 800 м. Микрорайон Молдовка отделен от международного аэропорта имени Севастьянова улицей Мира. В окружении участка преобладает индивидуальная жилая застройка, расположены Никольская церковь, автосалоны и видовой ресторан Me Sochi.

Земля продается без обременений и подходит для строительства гостиницы для транзитных пассажиров и летных экипажей. От аэропорта можно добраться до железнодорожного вокзала Адлер, центра Сочи, горнолыжного курорта Красная Поляна, федеральной территории Сириус и Олимпийского парка.

«Участок исключительно удобен для создания ресторанно-гостиничной инфраструктуры, рассчитанной на обслуживание командировочных, летных экипажей, транзитных пассажиров и тех, кто столкнулся с задержкой рейса из-за непогоды»,— отметила директор Южного филиала «РАД» Любовь Суворова.

По ее словам, площадь позволяет разместить отель с лаунж-зоной, ресторан с террасой и небольшой SPA-комплекс с бассейном. Госпожа Суворова считает, что пассажиры отмечают нехватку мест в бизнес-зале и капсульном отеле на территории аэропорта, поэтому инвестиции в гостиничный комплекс с пешеходной доступностью оправдают себя быстро.

Мария Удовик