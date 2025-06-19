Посещаемость ТЦ в России упала на четверть за пять лет

За последние пять лет посещаемость российских торговых центров снизилась на 25%, рассказала управляющий директор ТРЦ «Охта Молл» в Санкт-Петербурге Анна Ходош. По ее словам, на это повлияли как экономические, так и политические факторы, однако одна из главных причин — развитие интернет-торговли.

«Период активного заполнения площадей для торговых центров выпал на 2023–2024 годы. Сейчас качественные объекты с успешной локацией заполнены, их вакансия минимальна. Однако эту тенденцию нельзя распространить на весь рынок. Параллельно мы видим большую часть рынка, где вакансия достигает 10% и более. Мы видим объекты, которые перепрофилируются под другие форматы недвижимости, проходят редевелопмент. Мы видим последовательное падение посещаемости по сегменту»,— рассказала госпожа Ходош.

Она добавила, что доля электронной торговли в общем объеме потребительского спроса превысила 20%. Объем покупок, совершаемых онлайн, практически сравнялся с объемом покупок, совершаемых людьми в ТЦ. При этом потенциал развития торговых центров госпожа Ходош видит в сотрудничестве со сферой e-commerce. «Это то, что происходит сейчас. Это уже делают наиболее успешные бренды: они развивают онлайн, шоурумы, хабы доставки и размещают их в торговых центрах. Даже маркетплейсы ищут возможность выходить в офлайн, чтобы создавать дополнительные точки контакта с потребителями»,— отметила эксперт. Как резюмировала госпожа Ходош, торговые центры должны стать местом, где люди найдут то, что не может им дать онлайн: услуги, еда, развлечения, возможности живого общения.

Как писал «Ъ», в 2025 году в Москве ожидается рост ввода новых торговых центров. Только в первые три месяца текущего года в российской столице появится в общей сложности 110 тыс. кв. м новых торговых площадей, что почти втрое больше, чем год назад. Однако средняя площадь запускаемых в эксплуатацию объектов заметно снижается из-за популярности формата компактных торговых комплексов в спальных районах города.