Только 6% российских граждан готовы открывать счета в цифровых рублях

Банк России опубликовал исследование об отношении граждан к различным средствам платежа в 2024 году. Согласно ему, доля россиян, которые не могут обойтись без наличных денег, выросла по сравнению с 2023 годом с 40% до 43%, тех, кто хранит деньги в виде наличных,— с 30% до 32%. Также выросла доля россиян, которые ежедневно расплачиваются наличными,— с 17% до 21%.

При этом количество радикальных приверженцев наличных и безналичных платежей оказалось практически равным: платят только наличными 9%, а только безналом — 10%. Правда, доля последних выросла по сравнению с 2023 годом, когда их насчитывалось лишь 6%.

При таком лояльном отношении к наличным рублям к самим банкнотам граждане относятся невнимательно. Так, на подлинность их проверяют только 10% респондентов, а никогда не проверяют 50% ответивших, и доля последних выросла по сравнению с 2023 годом на 7 п. п. Также 60% граждан не обращают внимания на дизайн банкнот, а 53% не смогли правильно ответить, что изображено на купюре номиналом 50 руб.

Банковские карты есть почти у всех россиян (92%), но пользуются ими для оплаты только 83%. И если доля тех, кто пользуется дебетовыми картами, за год не изменилась, то количество использующих кредитную карту снизилось с 45% в 2023 году до 39% в 2024-м. А к появлению новой формы безналичной оплаты — цифровому рублю — граждане, судя по результатам опроса, пока не готовы. Только 6% готовы открыть цифровой счет. Еще 34% знают о его существовании, но пользоваться им не готовы. При этом 19% опрошенных в курсе, что цифровой рубль существует, но не понимают, для чего он нужен, а 41% респондентов даже не подозревают о его существовании.

Максим Буйлов