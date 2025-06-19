Житель Стерлитамака получил четыре года условно за мошенничество

Стерлитамакский городской суд признал руководителя сельскохозяйственного кооператива виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период и штрафом в 110 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о руководителе СПСК «Боголюбовка» Радике Миннибаеве.

Суд установил, что в 2022 году глава предприятия каждый квартал подавал в министерство сельского хозяйства республики заявления на получение субсидии для возмещения части затрат, предоставляя документы с заведомо ложными сведениями о покупке сельхозпродукции. Субсидии выделялись из регионального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На основании поданных документов кооператив получил из бюджета 675 тыс. руб.

Вину подсудимый признал. Кроме условного срока и штрафа, прокуратура добилась взыскания с него 625 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба.

Майя Иванова