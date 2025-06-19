«Ромекс» вложит 18 млрд рублей в логистический центр под Уфой

Правительство Башкирии и ООО «Ромекс-Кубань» на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях. От имени республики документ подписал глава региона Радий Хабиров, от компании — гендиректор Алексей Прокопенко.

Соглашение предполагает создание транспортно-логистической инфраструктуры в республике, говорится в пресс-релизе на сайте главы Башкирии. В частности, по словам господина Хабирова, «Ромекс-Кубань» собирается инвестировать более 18 млрд руб. в строительство логистического центра в Уфимском районе. Работы на стройплощадке могут начаться в следующем году. Стороны надеются, что реализация проекта позволит создать не менее 2 тыс. рабочих мест.

В конце 2024 года группа компаний «Ромекс», в которую входит «Ромекс-Кубань», открыла логистический центр Ozon под Благовещенском. Инвестиции в проект составили около 6,2 млрд руб.

Год назад правительство Башкирии уже договаривалось с компанией о строительстве хаба под Уфой, тогда инвестиции в проект оценивались в 10 млрд руб. Складской комплекс должен разместиться возле деревни Дубки вблизи аэропорта.

ООО «Ромекс-Кубань» зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем компании является Александр Прокопенко. По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль организации составила 131 млн руб. при выручке 18 млрд руб.

Идэль Гумеров