Глава Башкирии возглавил делегацию республики на ПМЭФ

Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Как сообщает его пресс-служба, руководитель республики должен встретиться с главами российских регионов, представителями других стран, а также отечественных и зарубежных компаний. Кроме того, господин Хабиров планирует поучаствовать в подписании ряда стратегических соглашений.

Первая рабочая встреча прошла с Николаем Руссу, гендиректором АО «Мостострой-11», входящего в группу «Нацпроектстрой». Вместе с Радием Хабировым в переговорах участвовали премьер-министр Андрей Назаров и министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова. На встрече обсуждалась реконструкция моста через Белую в Стерлитамаке («Мостострой-11» является генподрядчиком объекта).

Экономический форум начался вчера и продлится до 21 июня.

Идэль Гумеров