«Свободный сокол» направит 380 млн рублей на комплекс литейного производства в Липецке

Липецкая трубная компания (ЛТК) ООО «Свободный сокол», крупный производитель труб из высокопрочного чугуна, инвестирует 380 млн руб. в строительство нового комплекса центробежного литья в Липецке. Соглашение о реализации проекта подписали президент компании Игорь Ефремов и заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инвестиционный проект предполагает размещение нового производства на существующих мощностях ЛТК «Свободный сокол». Ожидается 120 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию — конец 2025 года. Согласно расчетам компании, запуск производственной линии позволит выпускать трубы большого диаметра (до 1200 мм) и заместить импортные поставки на рынке.

Спрос на продукцию нового комплекса уже сформирован, подчеркнули в компании. Среди потенциальных заказчиков — крупные предприятия водоснабжения, в частности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По данным Rusprofile.ru, ООО «ЛТК "Свободный сокол"» зарегистрировано в 2011 году в Липецке. Уставный капитал — 60 тыс. руб. Основной вид деятельности — литье чугуна. Выручка в 2023 году составила 5,6 млрд руб. (5,8 млрд руб. в 2019-м), чистая прибыль — 1 млрд руб. (750 млн руб. годом ранее). ООО в 2017 году выкупило имущество обанкротившегося ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол»» за 756 млн руб. До этого изначально основанное как генеральный дистрибьютор завода ООО вело производственную деятельность на его активах после возникновения финансовых трудностей у основного юрлица. Его банкротство длилось с 2012 года и было завершено лишь несколько месяцев назад.

Анна Швечикова