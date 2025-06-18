Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание

Президент России Владимир Путин в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел совещание по экономическим вопросам.

«Сегодня открылся форум в Петербурге традиционно, и он все значимее и значимее становится и для нашей страны, и для наших партнеров за границей»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

«Но сегодня попросил вас собраться для того, чтобы обсудить вопросы экономической политики, текущей экономической политики, поговорить о перспективах»,— добавил он.

В заседании участвовали вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, главы Минэкономики и Минфина Максим Решетников и Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

С 18 по 20 июня Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. В рамках поездки он примет участие в ПМЭФ и проведет несколько международных встреч.