Роль СССР в победе во Второй мировой войне необходимо отстаивать на международном уровне, в том числе сотрудничая с недружественными странами. К такому выводу пришли участники круглого стола «80-летие Великой Победы: обеспечение мира — обязанность стран—победительниц во Второй мировой войне», состоявшегося 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), у человечества «закончились антитела после прививки Второй мировой войной» и оно забыло об особом вкладе СССР в победу над нацизмом. В то же время сама Россия вела не ту политику, которая могла бы остановить, например, снос памятников советским героям. Поэтому сегодня важно продвигать «ценности настоящего мира».

Депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») заявила, что для сохранения исторической памяти важны «гуманитарные переселенцы», путь которым в Россию открыл указ президента РФ о поддержке лиц, разделяющих духовно-нравственные ценности страны. Многие из них «сделают большой вклад в нашу архитектуру, как французы во времена Советского Союза в наше военное искусство, как немцы во времена Российской империи», надеется госпожа Бутина.

Наконец, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев напомнил о главной инициативе России в ООН — резолюции по борьбе с героизацией нацизма, которая выдвигается с 2005 года. Она в том числе призвана бороться с фальсификаторами истории, которые настаивают, например, что освобождение Европы от нацистов Красной армией не было таковым, поскольку якобы один тоталитарный режим сменился на другой, пояснил дипломат.

Божена Иванова