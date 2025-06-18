Грузия не стала приглашать наблюдательную миссию ОБСЕ на местные выборы

Грузинские власти решили не приглашать миссию ОБСЕ/Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для наблюдения за муниципальными выборами, которые пройдут 4 октября. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Мы считаем, что в данном случае излишне будет нагружать ОБСЕ/БДИПЧ нашими местными выборами»,— заявил господин Кобахидзе на брифинге. По его словам, ОБСЕ/БДИПЧ «наблюдало за парламентскими выборами, сделало надлежащее заключение, но никого это заключение не заинтересовало».

Глава правительства имел в виду заключение ОБСЕ/БДИПЧ о парламентских выборах 26 октября 2024 года. Тогда международные наблюдатели отметили недостатки в организации голосования и нарушения со стороны правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), в том числе использование ими «административного ресурса». При этом в целом признали выборы состоявшимися, а предвыборную кампанию — «конкурентной».

Тем не менее тогдашний президент Грузии Саломе Зурабишвили и все оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, объявили выборы «тотально сфальсифицированными в результате российской спецоперации», после чего США и ЕС ввели санкции против грузинских чиновников, судей, проправительственных медиаменеджеров и бизнесменов.

Мониторы ОБСЕ/БДИПЧ наблюдали за муниципальными выборами 2021 года в Грузии. Местные выборы имеют для страны большое политическое значение, поскольку граждане напрямую выбирают мэра столицы — Тбилиси, а также мэров всех крупнейших городов.

Лидеры оппозиционных коалиций «За перемены», «Единство», «Сильная Грузия» и «За Грузию» расценили заявление председателя парламента как «доказательство злонамеренных планов ГМ по фальсификации предстоящих выборов».

Георгий Двали, Тбилиси