За зданием «Детского мира» в Перми построят отель

За зданием бывшего торгового центра «Детский мир» ( ныне ТД «Петропавловский», ул. Куйбышева, 36) планируется строительство отеля. Как сообщает минимущества, концепцию отеля обсудили члены рабочей группы по архитектурной деятельности при краевом Минимущества. Отель планируется построить в районе пересечения улиц Куйбышева и Екатерининская в Перми. По данным «Ъ-Прикамье», здание отеля предполагается разместить на территории между ТД «Петропавловский» по ул. Куйбышева, 36 и комплексом ПНИПУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

Как пишет telegram-канал «Газета «Звезда», концепцию гостиницы на заседании презентовал представитель собственников здания ТД «Петропавловский» - ООО «Строительно-монтажный трест «Химмашсервис» Сергей Бажин.

Участок под будущий отель расположен в достопримечательном месте «Комсомольский проспект». Проект соответствует всем нормам высотности, этажности, проценту остекления и посадке относительно красных линий. В шестиэтажной гостинице в стиле современной классики создадут 59 номеров средней площадью 25 кв. м. Общая площадь застройки составит 500 кв. м. Также в здании разместят также фитнес-клуб. На фасадах появится архитектурная подсветка. Гостиница будет соответствовать категории «три звезды».

Гендиректор архбюро «ЛАД» Максим Моховиков положительно отозвался о внешнем облике объекта и рекомендовал доработать его в направлении меньшей акцентности. Гендиректор «ПСК «АФ-ПРОЕКТ» Альберт Фатыхов, развивая мысль архитекторов, обратил внимание на наличие нескольких торцов у здания и предложил их визуально усилить.

Напомним, что в 2021 году один из старейших торговых центров Перми — ТД «Петропавловский» был продан «Строительно-монтажному тресту „Химмашсервис“», выполняющему подрядные работы в Березниках.