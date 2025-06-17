В Башкирии рассмотрят дело о совершенном в 2012 году убийстве

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело 48-летнего обвиняемого в убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2012 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в частный дом пенсионера в Белорецке, чтобы похитить его имущество. Когда хозяин застал его на месте преступления, обвиняемый несколько раз ударил его ножом в живот, а затем задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он открыл конфорки на газовой плите, закинул в комнату непотушенную сигарету и скрылся с места происшествия. В доме произошел пожар.

Обвиняемый признал вину частично. Ранее он был судим за кражи и грабежи.

Майя Иванова