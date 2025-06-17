Израиль объявил об убийстве нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани

Армия обороны Израиля заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, генерал погиб в результате удара по Тегерану накануне вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В заявлении израильской армии сказано, что Али Шадмани являлся одним из приближенных к лидеру Ирана Али Хаменеи. Иран информацию пока не подтверждал.

Предыдущий начальник иранского Генштаба генерал-майор КСИР Мохаммад Багери погиб во время первых ударов ЦАХАЛа в ночь на 13 июня. Тогда же были убиты командующий КСИР Хосейн Салами и ученые-ядерщики.

«Конфликт Израиля и Ирана. День пятый» — онлайн-трансляция «Ъ».