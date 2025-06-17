СBS: Трамп требует от Ирана полного отказа от ядерной программы

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться полного отказа Ирана от ядерной программы. По его словам, которые приводит журналист CBS, в ближайшие дни не стоит ожидать, что Израиль снизит интенсивность ударов по Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amber Bracken / Reuters, Amber Bracken / Pool / Reuters Фото: Amber Bracken / Reuters, Amber Bracken / Pool / Reuters

Дональд Трамп пообщался с журналистами перед вылетом из Канады 16 июня, где проходил саммит G7. Репортер CBS Дженнифер Якобс в соцсети X сообщила, что Дональд Трамп надеется на уничтожение ядерной программы Ирана «задолго до» вмешательства США в конфликт. «Вы сами все увидите в течение ближайших двух дней. Пока никто не сбавил темп»,— прокомментировал он израильскую операцию в Исламской Республике.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке. По данным СМИ, Дональд Трамп предложил членам своей администрации встретить с иранской стороной в ближайшее время.

Незадолго до атаки Израиля СМИ уже писали о возможном срыве следующего раунда переговоров США и Ирана. Причиной стало требование Дональда Трампа включить в сделку условие о полном отказе исламской республики от ядерной программы и обогащения урана. Тегеран выступил против и настаивал на праве использовать ядерную программу в мирных целях.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Лусине Баласян