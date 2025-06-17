Трамп допустил, что отправит Уиткоффа и Вэнса на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не настроен вести переговоры с Ираном. При этом он допустил, что может отправить своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса на встречу с иранской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzanne Plunkett / Reuters, Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Reuters, Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Как передает Reuters, Дональд Трамп заявил, что ищет нечто большее, чем просто «прекращение огня» в Иране. Американский президент заинтересован в завершении иранской ядерной программы.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке.

Как писала The Wall Street Journal, Иран через арабских посредников передал США и Израилю сигналы о готовности к переговорам по ядерной программе и прекращению боевых действий. Белый дом обсуждает возможность встречи Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи на текущей неделе, узнал Axios.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Лусине Баласян