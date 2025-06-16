Главные новости за 16 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Блогерша из Петербурга на видео сожгла паспорт гражданина РФ — со слов девушки, документ принадлежит именно ей. В кадре девушка заявляет, что устала от работы, поэтому призывает забрать ее правоохранительным органам. Позже блогершу задержали.

Петербургская компания SNDGlobal запустила проект по организации ODM-производства натрий-ионных аккумуляторов вместе с партнерами из Китая. Организация специализируется на контрактной разработке и производстве электроники.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек директора ООО «Комплект - Подписные издания» Елену Орлову к ответственности за участие в деятельности иностранной или международной организации. Ее оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что первые поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург выпустят и протестируют в 2027 году. По его словам, в 2026 году должно завершиться строительство завода, где планируют производить подвижной состав.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь («Единая Россия») заявил в социальных сетях, что специалисты Петростата зафиксировали естественную убыль населения в городе на Неве. В 2024 году в мегаполисе на свет появились 47,1 тыс. малышей, скончались 62,4 тыс. жителей. В итоге минус 15,3 тыс. человек, это на 20% больше чем в 2023 году (–12,1 тыс. граждан).

ОАО «Балтийский судомеханический завод» возведет морской терминал на Турухтанных островах. Соответствующие проекты схем территориального планирования опубликованы на сайте ФГИС ТП.

Новым руководителем Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу назначен генерал-майор юстиции Павел Выменец. Его представили сотрудникам ведомства 16 июня.

В ювелирном магазине на проспекте Стачек на посетителей упала витрина. В обстоятельствах инцидента разбираются прокуратура и следствие.

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Петербург и Минск до 17 июня на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. С 13 по 14 июня авиакомпания отменила 22 рейса в Дубай из десяти аэропортов России, в том числе Пулково. Число пассажиров на отмененных рейсах составило около 3 тыс. человек.

По итогам 2024 года объем петербургского рынка платных медицинских услуг достиг 85 млрд рублей. В целом рынок коммерческой медицины города продолжает демонстрировать стабильный рост.

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России первому солисту Мариинского театра, педагогу-репетитору Константину Звереву. Глава государства 16 июня подписал указ о награждении государственными наградами.

Днем 15 июня в жилом доме на проспекте Наставников во время движения упал лифт, в котором находились два пассажира. Жизням и здоровью потерпевших ничего не угрожает.

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для ремонта трамвайных путей в Приморском, Центральном и Петроградском районах. На обе закупки выделили 957 млн рублей.