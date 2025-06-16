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Павел Выменец возглавил петербургское управление СКР

Новым руководителем Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу назначен генерал-майор юстиции Павел Выменец. Его представили сотрудникам ведомства 16 июня, сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского

Фото: Telegram-канал председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского

Председатель городского парламента поздравил господина Выменца с новой должностью. Именно с Петербурга началась карьера начальника ГСУ СКР по Петербургу. По мнению Александра Бельского, знание Северной столицы и ее специфики станет прочной основой для решение рабочих задач.

Прежде исполняющим обязанности руководителя регионального управления был Олег Бобков.

Татьяна Титаева

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