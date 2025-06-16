Путин присвоил звание заслуженного артиста первому солисту Мариинки Звереву

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России первому солисту Мариинского театра, педагогу-репетитору Константину Звереву. Глава государства 16 июня подписал указ о награждении государственными наградами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шапунов / Мариинский театр Фото: Александр Шапунов / Мариинский театр

Заслуженным деятелем искусств РФ признан декан факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова» Сергей Екимов. Заслуженным художником России стала член региональной творческой общественной организации «Санкт-Петербургский союз художников» Елена Базанова.

Помимо этого, Владимир Путин присвоил звание заслуженного юриста России главе юридического комитета Санкт-Петербурга Екатерине Аксеновой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доктор наук СПбГУ Кузнецов получил премию Кремля в области науки и технологий.

Татьяна Титаева