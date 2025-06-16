Компания SNDGlobal займется производством натрий-ионных аккумуляторов в Петербурге

Петербургская компания SNDGlobal запустила проект по организации ODM-производства натрий-ионных аккумуляторов вместе с партнерами из Китая, сообщает «Деловой Петербург». Организация специализируется на контрактной разработке и производстве электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Энергия» Фото: пресс-служба ПАО «Энергия»

По словам гендиректора SNDGlobal Ольги Квашенкиной, в городе и области сосредоточены вузы и исследовательские центры с опытом в химии твердого тела, электрохимии и материаловедении — ключевых областей для создания натриевых технологий. Плюс ко всему помогут развитая портовая инфраструктура и сеть технопарков, благодаря чему можно организовать экспорт.

Отметим, что натриевые батареи уступают литиевым по плотности энергии (до 275 Вт•ч/л против 680), однако имеют преимущества в сроке эксплуатации, безопасности и температурной стойкости. Последний параметр актуален для суровых климатических зон, где высока нагрузка на энергосистемы. Также новинку можно будет использовать в сочетании с солнечными панелями или ветряными электростанциями.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор физико-математических наук Николай Кузнецов стал лауреатом премии в области науки и технологий за 2024 год.

Андрей Маркелов