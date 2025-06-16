Петростат зафиксировал естественную убыль населения в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь («Единая Россия») заявил в социальных сетях, что специалисты Петростата зафиксировали естественную убыль населения в городе на Неве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В 2024 году в мегаполисе на свет появились 47,1 тыс. малышей, скончались 62,4 тыс. жителей. В итоге минус 15,3 тыс. человек, это на 20% больше чем в 2023 году (–12,1 тыс. граждан).

Тем не менее, население Петербурга растет за счет миграции. В минувшем году прирост составил 70,5 тыс. человек. Этот показатель по сравнению с 2023 году вырос в 7,2 раза — с 9,8 тысяч.

По состоянию на 1 января 2025 года в мегаполисе официально проживают 5,6 млн жителей. Самым густонаселенным районом города считается Приморский (714,9 тыс. человек), следом располагаются Невский и Выборгский районы с показателем 555,9 и 551,9 тыс. соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург занял восьмое место в рейтинге регионов по доходам населения. В списке учитывались медианные доходы и стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

Андрей Маркелов